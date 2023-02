“Een boete van 135 euro schrikt hem niet meteen af”: buren en burgemeester zijn “respectloze" nachtbraker Neymar beu

In Bougival, een gemeente even ten westen van Parijs, zijn ze hem intussen liever kwijt dan rijk. De avond met nachtlawaai te veel. Maar of PSG-ster Neymar ook gehoor geeft aan de klachten, is nog maar de vraag.

Zondag was het in de residentiële wijk opnieuw van dat, feestlawaai in de tuin tot middernacht. Neymar had dan ook iets te vieren. De Braziliaan van PSG gaf in zijn luxueuze villa, die hij huurt voor 14.000 euro per maand, een party voor zijn 31ste verjaardag. De buren hebben het alvast geweten. Toen hij weet had van klachten, leek de oplossing even simpel als geniaal: een prieeltje om de decibels af te schermen. Zonder resultaat, wat de buren nog meer deed steigeren. Niet voor het eerst uitten ze hun grieven op het gemeentehuis.

In een korte reactie bij ‘Le Parisien’, bevestigt Luc Watelle - de burgemeester van Bougival - het probleem. Meer zelfs, ook hij is Neymar grondig beu. “Hij is een respectloos individu”, haalt Watelle uit. Alleen vraagt ook hij zich af hoe het nachtlawaai in te dijken. “We kunnen hem beboeten, maar iemand van het kaliber Neymar lacht je toch vierkant in het gezicht uit wanneer hij 135 euro moet betalen? Op een gegeven moment gaan we toch hogere stappen moeten ondernemen en het probleem wegens het verstoren van de openbare orde voorleggen bij de procureur.” Ter info: PSG betaalt Neymar maandelijks 4 miljoen euro, een bedrag dat via sponsor- en andere inkomsten nog oploopt tot 6,8 miljoen.

De Braziliaan woont ook niet alleen in de miljoenenvilla. Hij heeft er het gezelschap van ‘The Three Amigos’: Gilmar Araujo, Jota Amancio en Carlos Henrique. In Zuid-Amerika ‘parcas’ genoemd, in het Portugees slang voor zijn partners. Vrienden die hij nog net dat ietsje meer vertrouwt en die hij zelfs op zijn loonlijst heeft staan. Neymar betaalt overigens niet slecht: een bruto maandloon van 11.000 euro.

Neymar had vorig weekend overigens tijd om te feesten. Zowel de zege in Montpellier als die thuis tegen Toulouse enkele dagen later liet hij aan zich voorbijgaan wegens spiermoeheid. Woensdag was ‘Ney’ wel opnieuw van de partij. PSG ging toen in een clash voor de Franse beker onderuit op het veld van de grote rivaal Marseille, tot grote ergernis van de fans. Zaterdag wacht de verplaatsing naar het Monaco van Philippe Clement, dinsdag volgt de confrontatie met Bayern in de achtste finale van de Champions League.

