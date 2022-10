Duizelingwekkende cijfers uit megacontract Kylian Mbappé liggen op straat: 630 miljoen in drie jaar tijd

Ligue 1Absurde bedragen in de Ligue 1 . Kylian Mbappé krijgt bij Paris Saint-Germain een bruto jaarsalaris van 72 miljoen euro. Exclusief de premies die de club hem betaalt. Alles bij elkaar opgeteld krijgt de Franse stervoetballer in drie jaar tijd zo’n 630 miljoen euro. Dat meldt de Franse krant ‘Le Parisien’.

BEKIJK. Mbappé schotelt Messi heerlijk de 0-2 voor in Ajaccio

Mbappé tekende al in mei bij de club, maar de details over het contract werden nog niet bekend. Volgens ‘Le Parisien’ is er nog nooit in de geschiedenis van het voetbal ergens in de wereld zó veel geld betaald aan een speler. Tot op heden stond Lionel Messi op één met het contract dat hij bij FC Barcelona afsloot voor 555 miljoen voor vier jaar.

Kylian Mbappé (23) liet veel van de onderhandelingen uitvoeren door zijn ouders, die ook als zaakwaarnemer optreden. Zijn moeder Fayza Lamari voerde hoogstpersoonlijk overleg in Qatar dat via een investeringsmaatschappij de eigenaar is van PSG.

Volledig scherm Fayza Lamari, de mama van Kylian Mbappé, eerder deze maand in het Prinsenpark tijdens de Champions League-match tegen Benfica. © Photo News

Volgens de bronnen van ‘Le Parisien’ heeft Mbappé een contract getekend voor twee jaar met een optie voor een derde jaar. Die hele periode blijft zijn salaris hetzelfde: 72 miljoen euro bruto. Dat komt neer op 6 miljoen bruto per maand, wat na aftrek van premies en belastingen 2,7 miljoen per maand is. Goede of slechte prestaties zijn niet van invloed op dat honorarium.

Een eerste bonus is afgesproken voor de ondertekening van het contract. Die bedraagt 180 miljoen euro bruto. De betaling daarvan wordt uitgesmeerd over drie jaar. Zelfs als hij zijn contract na twee jaar beëindigd, krijgt hij dat derde jaar ook nog betaald.

Volledig scherm Mbappé naast zijn aanvalsmakker Neymar. © Photo News

Tot slot is er een ‘premie voor trouwe dienst’ afgesproken. Hoe langer hij bij PSG blijft, hoe meer hij krijgt. Na zijn eerste seizoen onder het nieuwe contract ontvangt Mbappé 70 miljoen bruto, na het tweede seizoen ongeveer 80 miljoen en na het derde seizoen om en nabij de 90 miljoen.

PSG grote belastingbetaler

Opgeteld komt dat uit op de ruim 630 miljoen. Na belastingen en premies, die verschillen tussen het salaris en de bonussen, krijgt de voetballer ongeveer de helft ook daadwerkelijk op zijn rekening gestort. De andere helft verdwijnt in de staatskas, waarmee Paris Saint-Germain één van de grootste belastingbetalers van Frankrijk wordt.

In de Franse pers wordt al spottend een verband gelegd tussen die enorme belastingafdracht en de opmerkingen van president Macron, een half jaar geleden. De president belde toen met Mbappé en zei tegen de records verbrekende sterspeler: “Ik wil dat je bij PSG blijft, je bent zo belangrijk voor het land.”

Volledig scherm De Franse president Macron blij met Kylian Mbappé als speler van PSG. © AFP