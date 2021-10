De topaanwinsten van PSG: het gaat er niet altijd even goed mee

Lionel Messi: trefzeker in Champions League, (nog) niet in Ligue 1

Beginnen doen we met Lionel Messi - of wat had u dan gedacht? Die maakte aan de zijde van Kylian Mbappé en Neymar Jr. zijn debuut in de Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge (1-1), maar dat debuut was er dus eentje om snel te vergeten. Nadien stelde hij echter wel orde op zaken op het kampioenenbal: hij scoorde in de 2-0-zege tegen het Man City van z'n ex-coach Guardiola en tegen Leipzig zorgde hij met twee goals voor de ommekeer (3-2). In de Ligue 1 wil het vooralsnog niet lukken, maar zijn maatje Neymar heeft er echter alle vertrouwen in dat het goed komt. “We zijn nog steeds een beetje aan het wennen aan elkaar. Tegen de tijd dat iedereen elkaar wat meer kent, zullen we collectief heel sterk zijn”, liet de Braziliaan onlangs nog optekenen.

Volledig scherm © EPA

Sergio Ramos: vaste tribuneklant

In het zog van Messi maakte ook Sergio Ramos na zestien jaar in de hoofdmacht van Real Madrid de oversteek van Spanje naar Frankrijk. De twee die samen zoveel verbeten duels uitvochten in de Clásico, nu samen op het veld. Helaas voor hen en voor de Parijzenaars is het tot nog toe nog niet eens zo ver gekomen. De 35-jarige Spanjaard sukkelt met een vervelende kuitblessure, waardoor hij elke wedstrijd van zijn nieuwe ploegmaats al vanop de tribunes heeft moeten volgen. Maar er lijkt licht aan het einde van de tunnel: volgens de club hervat de verdediger immers deze week de groepstrainingen.

Volledig scherm © EPA

Wijnaldum: wachten op speelminuten

Wie zich nog zorgen mag en zelfs moet maken, is Georginio Wijnaldum. De 30-jarige Nederlander, die transfervrij overkwam van Liverpool, begon wel als titularis aan het seizoen, maar intussen moet hij het doen met invalbeurten. Pochettino heeft natuurlijk keuze te over, centraal op het middenveld, met ook nog onder meer Verratti en Danilo, maar leuk vindt Wijnaldum het allemaal niet. “Ik kan niet zeggen dat ik helemaal happy ben”, zei hij rond de interlandbreak, nu twee weken terug. “Omdat de situatie niet is zoals ik wilde. Ik heb de laatste jaren heel veel gespeeld, was altijd fit en deed het ook heel goed. Dit is weer wat anders en dat is wennen. Ik had heel veel zin in de nieuwe stap en dan gebeurt dit. Het is heel moeilijk.”

Volledig scherm © Photo News

Donnarumma: Navas speelt dubbel zoveel

Gelijkaardig verhaal bij Gianluigi Donnarumma, de nog steeds maar 22-jarige Italiaanse doelman die op het EK werd uitgeroepen tot ‘Speler van het Toernooi’. Hij kwam over van AC Milan om Keylor Navas uit de ploeg te spelen, maar intussen is nogmaals gebleken dat je dat niet zomaar doet - ook Thibaut Courtois kan er een woordje over meespreken. Waar Donnarumma tot dusver aan vijf wedstrijden kwam (vier in de Ligue 1 en één in de Champions League, tegen City), stond de 35-jarige Costa Ricaan onder de lat in de tien andere officiële wedstrijden die PSG tot dusver speelde.

Volledig scherm © Photo News

Achraf Hakimi: schot in de roos

De enige absolute voltreffer tot dusver, is Achraf Hakimi. De Marokkaan van 22, die net als Romelu Lukaku afgelopen zomer de deur bij Inter achter zich dichttrok, kwam al in actie in alle wedstrijden tot dusver - de overgrote meerderheid als basisspeler - en in de Ligue 1 zit de sneltrein op de rechterkant al aan drie goals en twee assists. De winger was trouwens de enige in dit lijstje waarvoor PSG in de mercato de geldbuidel (60 miljoen euro) moest opentrekken.

Wie had gedacht dat hij, eind oktober, de meeste punten zou hebben gescoord van dit gezelschap?

Volledig scherm © Photo News