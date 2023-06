Clement ontslagen bij AS Monaco na missen van Europees voetbal: “Ik heb fouten gemaakt, maar vertrek met een zwaar hart”

Een trainer die zijn targets in het voetbal niet haalt, gaat er zonder pardon uit. Zeker bij een wispelturige club als AS Monaco, waar ze gretig van sportieve baas wisselen.

Na anderhalf jaar zit het avontuur van Philippe Clement in het prinsdom erop. Afgerekend op de twee voorname bereiksdoelen die de club voorop had gesteld voor het seizoen 2022-2023: het aantal punten in de Ligue 1 en het mislopen van een Europees ticket.

Monaco leek lang op weg naar zijn doel, maar stortte in het slot van de competitie helemaal in: met een zege in de laatste zeven matchen en vijf nederlagen. Het 1-2-verlies tegen Toulouse was de druppel. Een zesde plaats levert de club niks op. “Ik heb fouten gemaakt”, zegt Clement. “Maar ik vertrek met een zwaar hart.”

Clement verruilde in januari 2022 Club Brugge voor Monaco. Na een erg moeizame start loodste hij Monaco in zijn eerste vijf maanden naar een derde plaats. Zijn revanche nadat de sportkrant ‘L’Équipe’ in maart had geschreven dat een ontslag nakend was.

Bittere teleurstelling

Hij zong het nog meer dan een jaar uit. In augustus vorig jaar sneuvelde Monaco in de voorronde van de Champions League tegen PSV. De aanzet van een seizoen dat met een bittere teleurstelling eindigde. Monaco prijst Clement wel voor de ontwikkeling van een aantal jonge talenten en zijn professionele instelling.

Sportief directeur Paul Mitchell van AS Monaco in een statement: “Dit is een moeilijke beslissing omdat Philippe alles heeft gegeven. Hij heeft zich altijd professioneel gedragen. Namens de club wil ik hem bedanken voor al zijn inspanningen.”

Clement nam destijds zijn drie vaste Belgische assistenten mee naar Monaco: Johan Van Rumst, Jonas Ivens en keeperstrainer Frederic De Boever. Ook zij mogen beschikken.

