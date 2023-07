Binnenkijken in splinternieuw trainingscentrum voor Mbappé, Neymar en co: PSG opent campus van bijna 300 miljoen euro

Vorige maand was een historisch moment voor PSG. Dan vond de laatste training op Camp des Loges, waar de club zijn intrek had sinds de oprichting in 1970, plaats. Vanaf komend seizoen verhuist de Parijse club naar een splinternieuw oefencomplex in Poissy, een gemeente nabij Parijs. Zowel de mannen-, vrouwen- als jeugdteams zullen gebruikmaken van het trainingscentrum en bijhorende oefenvelden.

Het project in Poissy nam enkele jaren in beslag en werd recent afgerond. In totaal kostte het nieuwe oefencentrum PSG een slordige 300 miljoen euro. In een video op haar eigen kanalen gaf de Franse landskampioen nieuwsgierigen met een drone een rondleiding in het complex, waar plaats is voor liefst 180 atleten. Er zijn grote kleedkamers, meerdere zwembaden, gyms, ‘performance rooms’, leefruimtes en nog veel meer. Er staan ook 140 bedden waarin de spelers kunnen rusten of overnachten.