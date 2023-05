Bekroning van een topseizoen: Openda pronkt tussen Messi en Mbappé in ‘Elftal van het Jaar’ in Frankrijk

20 doelpunten, 3 assists én een ticket voor de Champions League. Het eerste seizoen van Loïs Openda in Frankrijk is er eentje om niet snel te vergeten. Onze jonge landgenoot werd meteen twee keer uitgeroepen tot ‘Speler van de Maand’. Dat leverde hem gisterenavond een plekje op in het beste elftal van de Ligue 1.

Openda wordt goed omringd in dat elftal. Hij krijgt het gezelschap van supersterren Kylian Mbappé en Lionel Messi. In de verdediging staat nog een bekend gezicht. Chancel Mbemba (ex-Anderlecht) maakte dit seizoen indruk in de defensie van Marseille.

Of zijn toekomst nog in Lens ligt is nog niet duidelijk. Volgens La Gazzetta dello Sport heeft AC Milan zijn zinnen gezet op de Rode Duivel. Hun deelname aan het kampioenenbal volgend jaar is nog niet zeker en dat zal ongetwijfeld de keuze van Openda beïnvloeden.

Hattrick in vier minuten

Openda maakte in juli vorig jaar voor 9,8 miljoen euro de overstap van Club Brugge naar RC Lens uit het noorden van Frankrijk. Bij Vitesse maakte hij furore met 37 goals en gaf hij 11 assists in 88 wedstrijden.

In de Franse competitie drukte de 1,77 meter lange aanvaller uit Luik dit seizoen ook al snel z’n stempel. In de eerste twee wedstrijden scoorde hij nog niet, maar daarna was het vier wedstrijden op rij raak voor Lens. Op 28 oktober maakte hij als invaller tegen Toulouse (3-0 winst) een hattrick. De afgelopen maanden bleef hij regelmatig scoren, met zijn hattrick binnen vier minuten tegen Clermont Foot (0-4) op 12 maart als meest in het oog springende wapenfeit.

