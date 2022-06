Zou jij met dit peperdure tuinset van Dior je onkruid durven wieden?

In de aarde wroeten, een moestuin onderhouden én van de frisse buitenlucht genieten: tuinieren is nog nooit zo hip geweest als nu. En dat hebben ze op het hoofdkwartier van Dior goed begrepen. Het Franse luxemerk verkoopt een bijzondere tuinset — maar wie in stijl zijn handen vuil wil maken, betaalt wel een erg flinke duit.

“Na de vrouw zijn bloemen het mooiste wat God de wereld heeft gegeven”, zei Christian Dior ooit. De beroemde ontwerper had niet alleen een fascinatie voor mode, maar ook voor tuinieren. Zijn kindertijd bracht hij door in Granville in Normandië en naar verluidt vertoefde hij vooral graag in de rozentuin van zijn familiewoning. Ook tijdens zijn carrière haalde de couturier oneindig veel inspiratie uit de natuurwereld.

De tuinstoel in kalfsleer met bijhorend gereedschap.

In dat opzicht is het niet vreemd dat Dior nu een tuinset op de markt brengt. Meer zelfs: huidig ontwerper Kim Jones noemt het een ode aan Christian Dior en zijn liefde voor bloemen. Het resultaat is een tuinstoel met bijhorend gereedschap, met een, nou ja, royaal prijskaartje.

Het luxehuis vraagt 7.900 euro voor het tuinset — daar moet de gemiddelde mens vast bij slikken. In ruil krijg je een opklapbaar krukje, afgewerkt in zwart of beige kalfsleer, met een handhark en een schepje met lederen handvaten, voorzien van het Dior-logo.

Of je voor die prijs met die tools je onkruid durft te wieden, is nog maar de vraag. En toch heeft de set succes. De zwarte versie is al uitverkocht, enkel de beige variant is nog verkrijgbaar via de website.

Het is trouwens niet de eerste keer dat Dior tuingerief verkoopt. Eerder kwam er al een collectie uit met de naam ‘Lucky Milly’, die nog altijd te koop is. Ze bestaat uit handschoenen met klavertjes erop, bloempotjes, schorten en een hark en schep van essenhout. Per stuk betaal je, wat had je verwacht, enkele honderden euro’s. “De ideale manier om tuinieren een elegante impuls te geven”, staat te lezen op de site. Tja, we kunnen hen geen ongelijk geven.

Lucky Milly-collectie.

