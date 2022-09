Zo spendeert actrice Eva Van der Gucht haar weekends in Amsterdam. “Koste wat kost trekken we naar de geitenboerderij”

Actrice Eva Van der Gucht (45), die vanaf morgen te zien is in het derde seizoen van ‘Mijn Beste Slechtste Vriendin’, houdt van de gezellige drukte in de stad Amsterdam. Zeker sinds het recente overlijden van haar mama beleeft ze elk weekend daar met meer intensiteit en dankbaarheid. “Stel de dingen niet uit. Je krijgt het in tienvoud terug.”

“Mijn weekend begint met iets leuks doen op vrijdag. Het liefst ga ik ramen of lekkere Vietnamese soep eten in het centrum van Amsterdam. En dan naar het theater. Zaterdag is er om uit te slapen, tot negen uur. Dat is lang genoeg, want als ik moet filmen, gaat de wekker soms om halfzes. Ik vul mijn zaterdag in zoals ik er op dat moment zin in heb. Het draait om gezelligheid: naar de markt gaan, boodschapjes doen en ’s avonds lekker op de bank hangen of een spelletjesavond houden met vrienden. Ik heb hier nog altijd dezelfde vrienden van tijdens het studeren: mijn chosen family.”

Quote Mijn mama overleed in juli, en dat is intens verdrietig. Maar voor haar was er duidelijk een grens bereikt. Eva Van der Gucht

“Op zondag hebben mijn man en ik al jaren een ritueel: om tien uur luisteren we naar De Pré Historie. Heel nostalgisch en fijn als Belgen in Amsterdam. We maken daartussen een Brits ontbijt met eitjes, spinazie en een vegetarisch worstje. Met een volle maag, regen of zon, trekken we naar de geitenboerderij. Niet het minst omdat we echte dierenliefhebbers zijn, maar we gaven er tien jaar geleden ons huwelijksfeest. Nog nooit deed iemand dat: lange tafels op het grasveld tussen al die geitjes. Het zijn mijn lievelingsdieren. De boerderij ligt midden in het Amsterdamse Bos. Dat bos is zo waanzinnig groot dat je er heel mooi kan wandelen zonder over de koppen te lopen.”

Het ideale weekend? Wanneer je iets voor iemand anders kan doen

“Vorig weekend was ik met mijn zus en vader in Brussel. Het is ook fijn om die stad te herontdekken, ik keer er graag terug. Mijn mama overleed in juli, en dat is intens verdrietig. Ik gunde haar nog zoveel jaren, maar wel in een betere gezondheid. Voor haar was er duidelijk een grens bereikt. Al onze mooie momenten: ik heb ook veel om dankbaar te zijn. Ik ben iemand die herinneringen wil maken en niet geeft om materiële dingen. Het ideale weekend is wanneer je voor iemand anders iets kan doen. Bij je buurman aanbellen met een stukje lasagne dat over is of naar iemand telefoneren. Stel de dingen niet uit. Je krijgt het in tienvoud terug.”

