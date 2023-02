Zit God op Instagram? 3 jonge vrouwen over hun prille geloof: "Steeds meer vrouwen maken de switch”

Een moslima die zich laat dopen en een koppel dat twee religies combineert: Farid, Ellen en Emina getuigen

Voor veel Belgen biedt religie nog altijd een houvast. Emina (45) was moslima, maar liet zich dopen tot het christendom. Farid (48) en Ellen (42) voeden hun kinderen neutraal op, ook al is hij moslim en zij atheïst. Vandaag op Wereldreligiedag vertellen ze eerlijk over hun keuze en wat ze erdoor wonnen én verloren. “Tot een verzoening is het met mijn vader nooit kunnen komen.”