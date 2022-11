Zangeres Laura Lynn beantwoordt 11 stoute vragen. “Ik ben goed voorzien, maar mijn borsten mochten kleiner”

Het is bijna herfst-equi­nox. Wat is het en waarom zou je het willen vieren?

Het is herfst. Niet dat dat nog niet aan het weer te merken viel, maar vandaag is het officieel. En er is nog iets bijzonders aan de hand. Rond deze tijd wordt al van oudsher de herfst-equinox gevierd, want overal ter wereld is het even lang dag als nacht. Het maakt van de herfst een moment om los te laten, te oogsten en opnieuw te beginnen. Wat kan jij thuis doen om daar extra bij stil te staan?

21 september