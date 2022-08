Wordt de regenboogvlag misbruikt door grote bedrijven? “Ze verdienen er naar schatting 917 miljard dollar mee”

In de VS staat de maand juni in het teken van Pride. De LGBTQ+-gemeenschap eert er zo de beruchte Stonewall-rellen van juni 1969, toen het in New York tot een confrontatie kwam tussen de politie en holebi’s die genoeg hadden van hun onderdrukking. Ook in ons land is Pride Month populair, al begint die al in mei, met de Internationale dag tegen homofobie en transfobie. In Antwerpen zal deze zaterdag de vijftiende editie van de Pride Parade doorgaan, en naar aanleiding daarvan kan je de hele maand lang in de binnenstad een parcours volgen dat je langs bijzondere plekjes stuurt.