Wil je eindelijk sterrenbeelden en planeten herkennen aan de hemel? Dankzij deze 8 apps lukt dat héél simpel

Vallende sterren of meteorieten spotten? Dat hoeft tegenwoordig niet meer met het blote oog of fancy apparatuur. Er bestaan heel wat gespecialiseerde apps die de schoonheid van de astrologie uit de doeken doen. Je moet er alleen je gsm voor naar de hemel richten, en één van deze acht apps downloaden.

Goed nieuws voor nieuwsgierigen en fans van astrologie. Je kan tegenwoordig speciale applicaties downloaden op je smartphone die de kosmos en sterrenstelsels uit de doeken doen. De apps kosten geen fortuin, buiten eentje dan, maar vragen wél veel batterij van je smartphone. Download je een van de volgende acht apps? Dan moet je enkel nog vanuit je bed, zetel of tuin, je gsm naar de hemel richten.

Van kometen en satellieten volgen tot meteorietenregens en zelfs dwergplaneten spotten: met Star Chart kan je uitgebreid de nachtelijke hemel verkennen als je je gsm naar boven richt. De app is geschikt voor zowel beginners als experts en biedt vrijwel alle diensten gratis aan. Vanavond eens uittesten?

Star Chart is verkrijgbaar voor Android en iPhone.

Ook de app Night Sky moet je naar de hemel richten. Daarmee kan je ons heelal bewonderen in 3D en zowel historische als wetenschappelijke achtergrondinformatie verkrijgen over de sterren en planten die je op dat moment aan de hemel ziet. De app heeft ook nog een speciale functie waarmee je elke dag de stand van de planeten kan zien. Om te weten of er astronomische gebeurtenissen in het vooruitzicht liggen, kan je op de app ook een kalender raadplegen. Handig als er bijvoorbeeld eens een komeet vlak langs de aarde passeert.

Night Sky is eveneens gratis, maar wel enkel voor iPhones.

Volledig scherm © Getty Images

Sky Tonight is vergelijkbaar met de volgende app in het lijstje, Star Walk 2. Beide applicaties zijn gemaakt door hetzelfde bedrijf. Sky Tonight maakt gebruik van augmented reality om dingen die je aan de hemelijk kan spotten, weer te geven in de app. Dankzij een mooi geïllustreerde kaart van de sterrenbeelden en de mogelijkheid om de camera van je gsm te gebruiken om objecten te identificeren, krijg je veel interessant leesvoer over de dingen die je ziet.

Sky Tonight is gratis te downloaden voor iPhone en Android. Voor vele functies zal je tussen de 0,90 euro en 7,30 euro moeten betalen.

Altijd willen weten welke ster zo fel boven je aan de hemel schijnt? Dan is Starwalk 2 daar de perfecte app voor. En net als bij Night Sky kan je met behulp van deze applicatie meer te weten komen over de verschillende sterren en planeten in de kosmos. Leuk extraatje: dankzij de optie ‘Visible Tonight’ weet je bijvoorbeeld wanneer je een meteroriet of een bepaalde planeet kan waarnemen én krijg je daar zelfs een melding van.

Starwalk 2 is gratis en beschikbaar voor iPhone én Android.

Jawel, ook de National Aeronautics and Space Administration (NASA) heeft een eigen app. Die geeft uitgebreide info over sterren en planeten, mét foto’s en filmpjes per ster of planeet. Interessant, toch? Verder kan je in de app uiteraard ook vanalles lezen over de talloze missies van het Amerikaanse ruimtevaartagentschap, zoals de eerste maanlanding.

De NASA app is gratis voor zowel iPhone als Android.

Dit is hoogstwaarschijnlijk de meest precieze, maar ook gebruiksvriendelijke app uit het rijtje. Dankzij de interactieve sterrenkaart van SkyView kan je makkelijk sterrenbeelden en andere ruimte-objecten spotten, want de app herkent ze automatisch. En je krijgt er ook meteen allerlei info bij. Zoals welk traject de planeet Mercurius volgt. Handig om je voor te bereiden op de retrograde. Let wel op, je gaat je gsm heel precies naar de hemel moeten richten, want zelfs bij de lichtste verschuiving krijg je al informatie van de ster ernaast.

SkyView is eveneens beschikbaar voor Android en iPhone, maar je moet er wel 2,99 euro voor betalen.

Volledig scherm © Getty Images

Deze app is perfect voor iedereen die sterren enorm boeiend vindt. De database van Stellarium Mobile Plus bevat namelijk meer sterren dan eender welke andere app. En toont ze ook op de meest realistische manier. Je kan ook planeten en sterrenbeelden identificeren, bewegende satellieten volgen en gegevens opvragen over sterren en planeten die je het meest interesseren, inclusief bepaalde mythes en legendes uit andere culturen. Met deze app kan je ook verbinding maken met een telescoop. Een nog beter zicht op de sterren dus!

Stellarium Mobile Plus kost 18,26 euro en is beschikbaar voor Android en iPhone.

De allerbeste en meest professionele ‘stargazing app’ is Skysafari 7 Pro. En daar hangt helaas ook een serieus prijskaartje aan vast. De ideale app dus voor de ervaren sterrenkijker! Je spot er allerlei sterren, sterrenbeelden en planten mee, maar ook objecten buiten het zonnestelsel. Denk aan gasnevels of sterrenhopen. Je kan hier ook niet enkel de sterrenhemel vanavond of dit weekend mee bewonderen, maar tot wel zo’n 100.000 jaar in de toekomst én in het verleden. Uiterst bijzonder. Opgelet, deze app neemt veel opslagruimte in beslag.

Skysafari 7 Pro kost zo’n 22,99 euro en is beschikbaar in de Apple Store en de Google Play Store.

