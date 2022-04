Wereldberoemde Instagramdichter Rupi Kaur komt naar ons land

Zijn dichters de nieuwe rock-’n-rollartiesten? Aan de populariteit van Instagramdichteres Rupi Kaur te zien lijkt het alvast wel. De 29-jarige is ’s werelds bestverkopende dichter met miljoenen volgers die aan haar lippen hangen. Overal ter wereld zijn haar shows onmiddellijk uitverkocht en dit najaar komt ze naar België. Wat is het geheim achter haar succes?

Wie af en toe een boekhandel passeert, zag ze ongetwijfeld al eens liggen: de boekjes van Rupi Kaur. ‘Milk and honey’ en ’the sun and her flowers’ mogen dan wel dunne dichtbundels zijn, toch zijn het enorme bestsellers. Wereldwijd gingen ze miljoenen keren over de toonbank. En in Amerika stak Kaur enkele jaren geleden zelfs Homerus’ Odyssee voorbij als bestverkochte poëzieboek.

Instadichters

Als dat geen belletje doet rinkelen, ben je haar misschien al eens tegengekomen op Instagram, waar ze een loyale fanbasis heeft opgebouwd. Meer dan 4,5 miljoen volgers heeft ze. “Er wordt weleens de doodsklok geluid over poëzie”, zei Stefaan Goossens van het Poëziecentrum daarover al eerder aan onze collega’s van De Morgen. “Maar Instagram en fenomenen als twaiku’s (haiku’s op Twitter, red.) bewijzen hoe levendig het eraan toe gaat.” Jawel, Rupi Kaur is dus het schoolvoorbeeld van dichters die hun plaats gevonden hebben op sociale media, ook wel ‘Instadichters’ genoemd.

Haar succes vertaalt zich naar uitverkochte shows en volle zalen in alle continenten. Alsof dichters de nieuwe rock-’n-rollartiesten zijn. Dit jaar nog vertrekt Kaur op wereldtournee en dan passeert ze ook ons land. Op 16 oktober houdt ze halt in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Daar zal ze nieuwe, onuitgegeven stukken brengen, maar ook gedichten uit haar nieuwste bundel ‘home body’ en uit haar populaire uitgaven ‘milk and honey’ en ’the sun and her flowers’.

Herkenbare thema’s

Wat maakt Kaur zo bijzonder? Haar gedichten worden weleens ‘instappoëzie’ genoemd: ze zijn toegankelijk en beknopt. Tegelijk schuwt ze moeilijkere onderwerpen niet. Ze dicht over haar jeugd als immigrant, over verlies en liefde, vriendschap, mentale gezondheid, misbruik, trauma en kracht. Stuk voor stuk universele thema’s.

Quote Door onze pijn en verhalen te delen, kan ik me met andere mensen verbinden, en dan voelen we ons allemaal minder alleen. Rupi Kaur

“Ik schrijf gewoon neer wat in mij opkomt”, vertelde Kaur eerder al aan Vogue. “Ik probeer niet om controversieel te zijn of zo. Elke dag noteer ik gewoon wat ik voel. Door alles wat ik heb meegemaakt, bespreek ik ook zwaardere onderwerpen. Vroeger vond ik het moeilijk om die zaken onder woorden te brengen, nu vind ik het superbelangrijk. Want door onze pijn en onze verhalen te delen, kan ik me met andere mensen verbinden, en dan voelen we ons allemaal minder alleen.”

Kaur heeft op jonge leeftijd inderdaad al heel wat meegemaakt. Haar familie vluchtte uit India naar Canada, waar ze vervolgens veel verhuisden. En al van jonge leeftijd zocht ze haar toevlucht in pen en papier. “Er was veel gaande thuis en ik wist niet goed hoe ik ermee moest omgaan. Ik kon er niet over praten met mijn ouders. Ik had geen broers, zussen, neefjes of nichtjes waar ik bij terecht kon. Dus begon ik te tekenen. Met woorden kon ik toen nog niet uitdrukken wat ik voelde”, zei Kaur in een interview met Vogue.

“Jaren later had ik goesting in méér. Ik begon kleine zinnen neer te pennen, als voetnoot bij een tekening. Hoe meer ik schreef, hoe langer de gedichten werden. Uiteindelijk begon ik op te treden op open mics en werd ik compleet verliefd op het poëziewereldje.” Later postte ze haar gedichten op sociale media als Tumblr en Instagram, en zo ging de bal aan het rollen.

Controversieel

In een mum van tijd klom Kaur naar de top, maar tegelijk zijn er heel wat critici die hun neus ophalen voor haar werk. Haar socialemediapoëzie zou te luchtig zijn, te snel verteerbaar, te easy. Ook op Twitter wordt er geregeld de draak gestoken met haar werk. Je vindt er talloze parodieën waarbij de schrijfwijze van Kaur gekopieerd wordt, maar het onderwerp van het gedicht alledaags, banaal of soms wat platvloers is.

Helemaal in het prille begin, in 2015, lokte Kaur trouwens ook al eens wat controverse uit. Niet met haar schrijfsels, wel met een Instagramfoto. Op het beeld was te zien hoe haar menstruatiebloed rode vlekjes hadden gemaakt in een grijze joggingbroek. Ongepast, oordeelde Instagram, die de foto verwijderde. Daar was Kaur niet mee opgezet. “Hoe kan dit zelfs?”, vroeg ze zich toen luidop af. “Porno is oké, maar een beetje menstruatiebloed is een probleem?”

Kaur kreeg achteraf massaal veel bijval, de foto werd opnieuw online geplaatst én ze kreeg voorstellen van uitgeverijen om samen te werken. Het was het begin van haar succes. Of om het met haar eigen woorden te zeggen: “Ze kwamen voor de foto, maar bleven voor de poëzie.”

Tickets voor de show van Rupi Kaur in de Koningin Elisabethzaal kan je online kopen vanaf vrijdag 29 april om 10u.

