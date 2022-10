We mogen dan wel besparen op verwarming, maar niét op ons interieur: 8 trends waarvoor de Vlaming valt

We willen het deze winter warm en extreem gezellig hebben thuis, liefst zonder de kachel daarvoor aan te moeten steken. De interieurgoden aanhoorden die gebeden. En ook voor wie klein woont, van prints houdt, minimalisme verkiest of meer wellness in huis wil, hebben ze dit najaar moois in petto. Onze interieurspecialist Bjorn Cocquyt spotte acht grote trends voor thuis.

1. Warme, aaibare (imitatie-)vachten

De thermostaat moet een graadje lager, maar dat betekent niet dat we kou hoeven te lijden. Neem een plaid en laat je neerploffen in een zetel in imitatiebont, die als een warme vacht aanvoelt. Deze fauteuil heb je helemaal voor jezelf. Door de naar binnen gebogen hoge leuning is hij als een geborgen nest.

Fauteuil, 199 euro, zarahome.com.

2. Esthetische vuren

De verkoop van kachels en haarden op hout piekt, want wie er de ruimte voor heeft om er een te installeren, kan flink besparen op de verwarmingsfactuur. De nieuwste generatie toestellen haalt een hoog rendement en heeft een veel lagere uitstoot. Wie er een wil, moet door de enorme vraag wel wat geduld hebben.

Odin van Dru, 3.905 euro, drufire.com.

3. Recht wordt rond

De strakke, afgelijnde meubels maken plaats voor ronde varianten. Het effect van een zetel of tafel met een organische vorm is groots en doet een kamer ruimer lijken. Als je dat een brug te ver vindt, kan je de trend voorzichtiger introduceren met kleinere items, zoals een bijzettafeltje of poefje.

Sofa Rico, 3.049 euro, fermliving.com.

4. Overdaad schaadt niet

Eenvoud siert, less is more, overdaad schaadt … Al die woonwijsheden mag je in de prullenmand kieperen. Prints en patronen zijn in. Je mag er gerust meerdere combineren, zolang je maar binnen hetzelfde kleurenpalet blijft. Donkere, intieme kleuren doen het sowieso goed.

Gordijnen ‘Trågspinnare’ en bedtextiel ‘Kärrdunört’, beide 24,99 euro, ikea.be.

5. Gevelstenen op dieet

Om de bouwkosten te drukken, worden onze huizen alsmaar kleiner. Elke centimeter telt dus. Om die reden maakt gevelstenenfabrikant Wienerberger zijn Eco-brickformaat standaard. Dat is een stuk smaller dan gebruikelijk en heeft als voordeel dat er 3,5 centimeter meer isolatie kan worden ­geplaatst zonder dat de totale muurdikte wijzigt.

Meer info: wienerberger.be

6. Bye bye dampkap

Hoewel de dampkap steeds vaker in de kookplaat of vlakbij in het aanrecht wordt geïntegreerd, blijven heel wat mensen met een keukeneiland zweren bij een traditionele afzuiging. Dat zijn niet altijd de mooiste oplossingen, maar daar passen fabrikanten nu een mouw aan. Zo heeft Novy de Pureline, die geïntegreerd is in een metalen frame met legplanken voor deco, die de keukeninrichting sfeervoller maken.

Dampkap Novy Pureline, vanaf 3.000 euro, novy.be.

7. Thuiswellness in een wip

Thuis wellnessen is in trek en dankzij RainTunes van Hansgrohe kan dat nu ook in een wip terwijl je doucht. Op basis van zeven voorgeprogrammeerde instellingen krijg je een combinatie van water, licht, geluid en geur die al je zintuigen prikkelt. Die ultieme douche-ervaring is een onderdeel van een reeks digitale ontwikkelingen die volop onze badkamers veroveren.

RainTunes Hansgrohe, vanaf 4.000 euro, hansgrohe.be.

8. Muur met textuur

Materialen met een bepaalde structuur zijn hot, vooral dan door hun natuurlijke en warme uitstraling. Boss paints speelt op die trend in met hun Stone Art. Het is een product waarbij je zelf kan spelen met laagdiktes en overlappingen voor een korrelig resultaat en verschillende nuances. Er zijn vier effecten waaruit je kan kiezen: beton, terrazzo, natuursteen en metallic. De verf is ook aan te brengen op tal van oppervlaktes.

Boss paints Stone Art, 85,05 euro voor een pot van 2,5 liter, colora.be.

