Wat is spicy rosé, het bijzondere drankje dat deze zomer razend populair is?

De zomer associëren we unaniem met een lekker glas rosé. Deze wijn past perfect bij een spontane picknick, een avond op een terras of een barbecue onder vrienden. En tegenwoordig is een variant op deze drank ontzettend populair. Het gaat om spicy rosé, en ja, dat is exàct wat je denkt dat het is. “Een fruitige rosé zal de pittige smaak lekker uitbalanceren.”

Vergeet gin-tonic, Aperol Spritz of kombucha. Die tijd lijkt voorbij. Vandaag is een ander drankje razend populair op sociale media, namelijk spicy rosé. Deze pikante wijn is ontzettend gemakkelijk om te maken - je moet gewoon een fles rosé ontkurken en enkele stukjes (jalapeño)peper in een glas doen. That’s it. Het resultaat zou zowel verfrissend proeven als een lekkere kick geven.

De trend werd in gang gezet door de Amerikaanse influencer Alyssa, die zichzelf @allyssainthekitchen noemt op TikTok. Ze plaatste een video op de populaire app, waarin te zien is hoe ze het drankje klaarmaakt. Het filmpje is intussen al honderdduizenden keren bekeken en heeft vele harten gestolen. Zo reageert er iemand: “Vanaf nu is dit de enige manier waarop ik rosé drink.” Een andere TikTokgebruiker schrijft dan weer: “Vorig weekend heb ik dit voor het eerst geprobeerd. Ik had het niet verwacht, maar deze combinatie is werkelijk een match made in heaven.”

Zeggen dat het drankje aanslaat, is dus nog een understatement. De hashtag #spicyrose is al meer dan 143.700 keer bekeken op TikTok. Meer zelfs: de video-app staat bomvol filmpjes van mensen die de pikante wijn aan een smaaktest onderwerpen. Er vallen zelfs extra tips te sprokkelen. Wie meer pit wil, kan bijvoorbeeld de stukjes peper rechtstreeks in de fles rosé doen, en die een nachtje in de koelkast laten staan. Voor meer ‘cocktail allures’ kan je de spicy rosé afwerken met limoen en verse muntblaadjes.

Het is dus duidelijk dat verschillende hippe vogels en TikTok-gebruikers fan zijn van deze combinatie, maar wat zegt een professional ervan? “Wijn en pikante smaken passen over het algemeen goed samen, hoor”, zegt Deborah D’Amico (27), de uitbaatster van de Antwerpse wijnbar Somista. “Toevallig heb ik vorige week een afterwork georganiseerd. Ik serveerde die avond een Spaanse rosé met padronpepers als hapje. Dat was top, al zeg ik het zelf.” (lacht)

Quote Wijn is zo’n mooie, complexe drank met een rijk smakenpa­let. Het is spijtig om daar nog extraatjes bij te kieperen. Deborah D’Amico

De hype rond spicy rosé heeft Deborah nog niet zien passeren. “Wijn en pepers samenvoegen in één glas, daar sta ik toch wat kritisch tegenover. Als je het per se wil proberen, dan kies je het best geen al te dure fles. Anders is het zonde dat je een lekker glaasje verspilt. En ik zou aanraden om voor een lekkere, fruitige rosé te gaan. Een Pinot Grigio, bijvoorbeeld. Bij een droge wijn wordt de smaak door de pepers overschaduwd of juist versterkt, en sowieso niet in de goeie zin. Een fruitige rosé zal de pittige smaak daarentegen uitbalanceren.”

“Over het algemeen zijn wijnkenners geen fan van garnituren zoals komkommer, munt, limoen of ijsblokjes in wijn”, zegt Deborah nog. “Wijn is namelijk zo’n mooie, complexe drank met een rijk smakenpalet. Het is spijtig om daar nog extraatjes bij te kieperen. Daarvoor hebben we cocktails, denk ik dan.”

