Waarom veel jonge mannen nog steeds seksistisch zijn. “Gevaarlijk, want toxische ideeën leiden tot toxisch gedrag”

Helende kristallen zijn niet langer zweverig, maar cool: “In elke kamer van mijn huis staan er, zelfs op het toilet”

Van een suf imago is geen sprake meer: edelstenen en kristallen zijn cool. Iedereen wil er nu eentje in zijn zak of rond zijn hals. Ook Charlotte Monteyne (33) van Tian Tu Mineralen en Julie Tinant (43) van J’emme Parfums zagen de populariteit stijgen en maakten er hun broodwinning van. Ze onthullen wat de populairste kristallen zijn en hoe je de juiste steen uitkiest. “Voor deze kleine steen betaal je rond de 90 à 100 euro. Ongelofelijk, want vijf jaar geleden betaalde je er amper 20 euro voor.”

24 augustus