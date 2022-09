Waarom je zoveel parels zag tijdens afscheid van de Queen. Expert: “Een brug tussen heden en verleden”

Op de staatsbegrafenis van de Queen droegen de vrouwelijke leden van de koninklijke familie allemaal het favoriete accessoire van de koningin: parels. Toevallig is dat niet, achter de zorgvuldig uitgekozen sieraden gaat een bijzondere symboliek schuil. Moderedacteur David Devriendt schetst de geschiedenis van rouwparels en brengt de kracht van deze traditie in kaart. “De koningin was zich altijd heel bewust van haar rijke familiegeschiedenis. Door die juwelen te dragen, droeg ze dat ook uit.”

In het zwart, met een hoed en de knieën bedekt: tijdens de staatsbegrafenis van Queen Elizabeth brachten de vrouwelijke leden van de koninklijke familie haar een eerbetoon door strikt het koninklijke protocol te volgen. Ze gaven hun outfit een persoonlijke touch met zorgvuldig uitgekozen sieraden - niet toevallig eigendom of gekregen van The Queen.

Zo droeg Kate Middleton een Japanse parelketting, die de Queen ooit cadeau kreeg tijdens een bezoek aan Japan, en oorbellen van de koningin. Dochtertje Charlotte speldde een hoefijzertje op - volgens Britse journalisten een cadeautje van de Queen. Ook Meghan Markle droeg oorbellen die ze ooit van de koningin kreeg. Koningin-gemalin Camilla Parker Bowles spelde de legendarische hartvormige broche op, die teruggaat tot Queen Victoria.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Kate Middleton draagt oorbellen van Elizabeth II. © Getty Images

Kleurloze klassiekers

Alle sieraden waren bewust kleurloos: diamanten en vooral parels genoten duidelijk de voorkeur. Het is dan ook traditie, zo vertelde juwelenhistorica Vivienne Becker aan 'Vogue’. “Het gaat om de onderdrukking van kleur, en parels zijn ook niet glitterend of gewaagd. Door ze te kiezen ben je ingetogen en respectvol.”

“Het dragen van parels is niet voor iedereen weggelegd. Een natuurlijke parel vind je in mosselen of oesters en is bijzonder zeldzaam. Dat maakt het sieraad ook bijzonder duur”, vertelt mode-expert David Devriendt. “Het was altijd al voorbehouden voor de aristocratie en staat symbool voor luxe en rijkdom. Queen Elizabeth II droeg vaak pareljuwelen, maar die geschiedenis gaat al veel langer terug. Mary Tudor, koningin van Engeland in de zestiende eeuw, poseert al met parelkettingen. Het zijn enorm kostbare stukken die worden overgedragen van familie op familie. Parelsieraden zijn de erfstukken bij uitstek.”

Symbool van rouw dankzij the Mourning Queen

Parels zijn ook al jaren een symbool van rouw in de Britse royal family. “Dat hebben we te danken aan Queen Victoria, die ook wel de ‘Mourning Queen’ werd genoemd. Op jonge leeftijd verloor de koningin haar geliefde echtgenoot, prins Albert. Ze was zo verdrietig door zijn overlijden dat ze de rest van haar leven - bijna veertig jaar - uitsluitend zwart droeg. Ze bracht zo opnieuw de grote rouwperiode in de samenleving binnen. Het was niet ongebruikelijk dat weduwen in die tijd twee tot drie jaar zwarte kleding droegen.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Queen Victoria. © Getty Images

Als juwelen koos de koningin vaak voor grafietkleurige juwelen of helderwitte parels. “Volgens de koningin stonden die parels aan de ene kant symbool voor puurheid, en aan de andere kant - ook vanwege de vorm - voor de traan. Zo ontstond de link tussen parels en rouw. Het werd traditie. Koningin Elizabeth was daar heel goed van op de hoogte. Haar hele leven droeg ze op verdrietige momenten pareljuwelen, zoals bij het overlijden van haar vader George VI.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Elizabeth, haar moeder en zus Mary op de begrafenis van haar vader koning George VI in 1952. Gehuld in het zwart, met sluier en parelsieraden. © Getty Images

Dubbel eerbetoon

Toch zijn parels niet uitsluitend voorbehouden voor begrafenissen of periodes van verdriet. Integendeel, vindt moderedacteur David. Ook bij feestelijke gelegenheden zijn parels gepast binnen koninklijke kringen. Zo dacht dus ook de Queen erover. Ze verscheen zelden zonder haar pareljuwelen. “Meestal ging het dan om haar parelketting, bestaande uit drie snoeren. Een juweel dat ze van haar vader kreeg. De koningin was zich altijd heel bewust van haar rijke familiegeschiedenis. Door die juwelen te dragen, droeg ze dat ook uit.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Queen Elizabeth tijdens haar kerstspeech vorig jaar. Mét parelketting. © Getty Images

Meer dan een symbool van rouw is het dragen van parels op de staatsbegrafenis dan ook een eerbetoon aan die rijke familiegeschiedenis, vindt David. De vrouwen brachten kortom een dubbel eerbetoon. “Parels zijn traditie en van belang voor het Britse koningshuis: door ze te dragen sla je een brug tussen heden en verleden.”

Quote De ketting van Kate Middleton staat symbool voor het voortzet­ten van de koninklij­ke lijn Mode-redacteur David Devriendt

“Neem nu het juweel dat Kate Middleton droeg”, verduidelijkt David. “De Japanse parelketting, bestaande uit vier stroken en met een diamanten gesp, was onderdeel van de koningin haar iconische stijl. Ook haar oorbellen waren tot voor kort eigendom van Elizabeth II. De koningin leende de ketting ooit uit aan prinses Diana. Nu de Queen overleden is worden de kaarten hertekend en schuift Kate een stap dichter op. Kate stapt zo in de schoenen die Diana ooit droeg.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © WireImage

“Parels geven de tijdslijn weer van de koninklijke Engelse lijn, en hoe die met elkaar vervlochten is”, concludeert David. “De sieraden staan kortom symbool voor het voortzetten van de koninklijke lijn.”

Lees ook: