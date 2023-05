Waarom dit weekend zeer heftig wordt volgens de sterren. “Geheimen komen aan het licht”

We gaan een bewolkt weekend tegemoet, maar vooral in de sterren zal het donderen, als je daarin gelooft. Dit weekend zijn Mercurius en Pluto in retrograde en komt er een volle maan en een maansverduistering. Die combinatie zou je weleens kunnen voelen, zegt astrologe Esther Van Heerebeek. Ze verwacht ook dat bepaalde personen er meer last van zullen ondervinden.

“Morgenavond is het volle maan en dat betekent, ongeacht in welk sterrenteken hij staat, dat je emoties, gevoelens en irritaties heviger zijn”, zegt Heerebeek. Begint goed. “Maar dit keer is het verschijnsel nog pittiger, omdat de maan net in Schorpioen staat, het teken dat de meest intense emoties oproept. Elk gevoel, elke emotie of elk trauma dat in je zit, zou weleens zichtbaar kunnen worden”, vertelt Esther.

Naast die volle maan is er morgenavond ook een maansverduistering. “Dat fenomeen geeft die verborgen gevoelens een extra zetje. Alles komt aan het licht.”

Het zou dus niet vreemd zijn als je relatie bijvoorbeeld plots een andere wending neemt, stelt Esther. “Misschien was je je er nog niet van bewust dat je relatie in het slop zit. Of ben je plots weer héél verliefd op je partner. Het kan dit weekend beide kanten uitgaan en heel transformerend werken. Dat er relaties zullen sneuvelen, sluit ik niet uit.”

Quote Dit weekend worden Schorpioen, Leeuw, Stier en Waterman gedwongen om hun ware aard te tonen. Esther Van Heerebeek

Ook de Mercurius in retrograde kan meespelen in dit woelige weekend. “Die duurt nog tot 15 mei. Vanuit de aarde lijkt het alsof Mercurius in zijn ellips terugloopt, vandaar ‘retrograde’. Volgens de astrologie zetten we door die beweging in ons leven ook een stap terug. We keren naar binnen, doen het rustiger aan en evalueren meer. Neem daar nog bij dat ook planeet Pluto op 1 mei in retrograde ging en je hebt vier elementen die dit weekend samenkomen. Dat kan intens worden.”

Vooral Schorpioen, Leeuw, Waterman en Stier moeten opletten

Die heftige tijd geldt niet voor iedereen, gelooft Esther. “Is jouw sterrenbeeld, ascendant of maan een Schorpioen? Dan kan jij het weekend heel intens beleven. Net zoals Leeuw, Stier en Waterman. Wie zulke tekens heeft, vindt het vaak moeilijk om emoties of frustraties te uiten. Dit weekend worden die personen dus getriggerd door de samenloop van de vier fenomenen, die hen dwingen om hun ware aard te tonen. Ze kunnen haast niet om de drama in de sterren heen.”

Quote Wees voorbereid op miscommuni­ca­tie en misverstan­den, bijvoor­beeld in je relatie. Esther Van Heerebeek

Al zouden ook de andere tekens niet helemaal veilig zijn. “Zoals ik al zei is een volle maan in het teken Schorpioen de meest heftige van aard. Het kan daarom veel personen treffen, net door die hevigheid. Gelukkig komt de combinatie jaarlijks maar één keer voor.”

Teken geen contract dit weekend: dit kan je nog verwachten

Om de invloed van de sterren te beperken denk je best goed na over een aantal dingen, gelooft Esther: “Maak geen grote en belangrijke beslissingen. Teken bijvoorbeeld geen contract. Houdt bij reizen extra rekening met vertraging en files. Wees voorbereid op miscommunicatie en misverstanden, bijvoorbeeld in je relatie. En omdat je met Mercurius te maken hebt, kan je je best ook voorbereiden op een storing: een telefoon die het plots niet meer doet of een pakketje dat verloren gaat.”

“Dit zou wel een goed moment kunnen zijn om te bezinnen over jezelf, je trauma’s en je problemen”, zegt de astrologe. “En voor studenten is dit de perfecte tijd om met hun neus in de boeken te zitten. Reflecteer en doe het even rustiger aan.”

Ook na het weekend nog even doorbijten

Ondanks dat we spreken over het weekend, zet je de periode van bezinning volgens astrologen best niet abrupt stop wanneer de klok zondag middernacht slaat. “Op 5 mei om 19.30 uur is de invloed van de sterren het sterkst, want dan is de volle maan compleet. Maar de invloed van zo’n volle maan kan al zo’n twee à drie dagen vooraf én ook even lang achteraf voelbaar zijn. Ik vermoed dus dat de intense periode in de loop van volgende week pas zal wegebben”, vertelt Esther.

Quote Nu is het moment om dingen te helen, op te lossen en beter te worden. Nu kan je beslissin­gen nemen die goed zijn voor jezelf. Esther Van Heerebeek

Wat je vooral niet moet doen, is je zorgen maken, zegt de astrologe. “Sommigen laten zich echt bang maken door wat er in de sterren staat geschreven. Maar zie het net als een kans om dichter bij jezelf te komen. Nu is het moment om dingen te helen, op te lossen en beter te worden. Nu kan je beslissingen nemen die goed zijn voor jezelf. Zie dit weekend dus ergens ook als een kans. De planeten wijzen, maar dwingen niet.”

