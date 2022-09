Vegan kaarsen, juwelen en ambachtelijk leer: alle hoogtepunten van ROHO, de creatieve makersmarkt van Genk

Is ‘pickleball’ het nieuwe padel? De snelst groeiende sport in Amerika is ook bij ons zeer populair

Dropshot! Bajada! Smash! Padel is veruit de populairste sport in Vlaanderen op dit moment. Maar een andere, zeer gelijkaardige, balsport zit de hype sinds kort op de hielen: pickleball. De mengeling van tennis, padel, pingpong en badminton is op dit moment de snelst groeiende sport in Amerika. En ook bij ons beginnen steeds meer sportievelingen te ‘pickelen’, vertelt Kassandra van Pickleball Belgium.

22 augustus