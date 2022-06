Van hangmathanger tot trotse tuinier: studie onthult 5 types tuiniers. Welke ben jij?

Of je nu graag vrienden uitnodigt voor een tuinfeestje of wil dat de buurvrouw even een complimentje strooit over jouw prachtige bloemenweide: de Vlaming wil erkenning voor zijn grasperk. Meer dan ooit. Een studie aan de HOGENT heeft zelfs aangetoond dat er niet één type tuinier bestaat, maar vijf. En allemaal hebben ze natuurlijk een ding gemeen: hun tuin. Al is die voor de een wel heiliger dan voor de ander. Welk type ben jij?

Met de zomervakantie voor de deur, schuilt de tuin aanlokkelijk om de hoek. Barbecueën met een fris glas rosé in de hand: yes, please. Je hoort het de barbecueër al denken. Maar dat is niet voor iedereen hoe de ideale zondagnamiddag eruit moet zien. Zo onderscheiden marketingstudenten aan de HOGENT naast de barbecueër nog vier andere tuiniersprofielen. Ze trokken daarvoor de straat op met een reeks vragen die peilden naar hoe Vlamingen hun tuin gebruiken. Zo’n 1.700 personen namen deel aan de enquête.

En wat springt eruit: voor de Vlaming heeft zijn tuin een heel duidelijke sociale functie. “De tuin is een ontmoetingsplek waar je graag vertoeft met vrienden en familie”, stelt HOGENT-docent Freek Van Baelen. En als het even kan willen we ook een tuin waar anderen naar opkijken. Een strakke, netjes aangeharkte tuin dus. Maar ‘de Vlaming' kunnen we ook meer specifiek opdelen in vijf categorieën.

1. De trotse tuinier

De trotse tuinier wil zijn tuin nog strakker en verzorgder houden dan de gemiddelde Vlaming. Een bloemrijk glasland past daar niet echt bij. Dat zou een te slordige indruk geven. Ze vinden het leuk om zelf de handen uit de mouwen te steken. Lekker sociaal doen in de tuin of er even ontspannen? Neen. Deze persoon komt er om te werken en is dan ook fier op het gedane werk. Hun tuin is voor hen een visitekaartje. Ze willen daar ook heel graag erkenning voor. 15 procent van de respondenten bleek een trotse tuinier.

2. De barbecueër

Deze tuinier zweert ook bij een propere en strakke tuin, maar hij heeft wel een hekel aan tuinieren. Herkenbaar? Niet zo gek, want bijna 1 op de 3 Vlamingen situeert zich onder dit tuiniersprofiel. Dit type krijgt ook graag erkenningen voor zijn mooi grasperk, maar heeft dat wel te danken aan zijn maairobot. Eerder dan aan zijn eigen harde werk. Een groot terras met gezellige tuinmeubelen staan trouwens perfect in deze tuin. En als het kan: een zwembad.

3. De ‘groene vingers’

Biodivers tuinieren is bij dit type vaste koek. Deze mensen houden van een wilde, natuurlijke tuin. Ze zijn dan ook de tegenpolen van de trotste tuinier. Voor dit type is een tuin een plek om in te leven, waardoor ze dus vaak grotere tuinen hebben. En ze nodigen er met plezier familie en vrienden in uit, maar genieten er minstens even graag alleen in. Twintig procent van de bevraagden past in deze categorie.

4. De hobbyist

Woel jij graag met je handen in de aarde? Tuinier je om te tuinieren? Dan ben je misschien een hobbyist. Anders dan de trotse tuinier, want je bent net iets socialer. Je bent zoals een trotse tuinier, maar wel eentje die met vrienden van de tuin wil genieten. Voor 15 procent is dit the way to go.

5. De hangmathanger

Voor wie zich in geen van bovenstaande types kon vinden, is er nog de restfractie. Hangmathangers hebben als opvallendste gemeenschappelijke kenmerk dat ze veel tijd alleen doorbrengen in hun tuin. Verder maakt het hun weinig uit wat de buren van hun tuin vinden. Voor 19 procent bleek dat zo.

Tof in den hof

Veel tijd doorbrengen in eigen tuin: het begint een trend te worden. Corona zit daar voor iets tussen, want we werden gedwongen om op staycation in eigen achtertuin te gaan. En dat had een positieve invloed op de tuinbranche, merkt een leverancier van tuingereedschap Wolf-Garten op. De markt van tuinproducten steeg en de omzetcijfers volgden. Ze verwachten dat die positieve trend zich gewoon zal doorzetten. “Hoewel we weer volop mogen reizen, de tuin zal in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen.”

Quote De jongere generatie ontdekt het belang van planten en tuinen. Ook in de stad winnen volkstuin­tjes terrein. Wolf-Garten

“Dit omdat het onderwerp duurzaamheid steeds hoger op de agenda staat. In de context van discussies over klimaatverandering en milieubescherming ontdekt de jongere generatie ook zelf het belang van planten en tuinen. In stedelijke gebieden wint het idee van sociaal tuinieren (tuintjes en volkstuintjes) terrein.”

En op duurzaamheid en diversiteit zetten de tweedejaarsstudenten marketing aan de HOGENT ook in. Ze analyseerden de antwoorden van hun enquête voor het onderzoeksproject ‘FlowerPower De Tuin’ dat in samenwerking liep met ‘Maai Mei Niet’ (nvdr., een initiatief om voor meer biodiversiteit in de tuin te zorgen). Zo willen ze onder meer te weten komen of het klopt dat minder maaien inderdaad zorgt voor een hogere biodiversiteit en een klimaat­vriendelijke tuin. Hoe dan ook, plan jij een volgende vakantie in eigen tuin terwijl je nog even jouw biodiverse maaiveld harkt? Of toch maar een barbecue met vrienden?

