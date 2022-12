Van groene kolen tot Prozac kerstballen: maak je huis kerstklaar met deze 8 onverwachte decoratietips

Sinterklaas is terug naar Spanje. Niets dat je nu nog tegenhoudt om all out te gaan met je kerstversiering. Van Prozac-kerstballen tot paddo’s en kerstboompakketten, van deze acht feestdecoraties krijg je gegarandeerd een goed humeur. Al is het moeilijk voor te stellen dat er iemand niét happy wordt van kerst.

Volledig scherm © rr

1. Koekjes in de boom

Het Belgische koekjesmerk Maison Dandoy is helemaal mee met de trend van eetbare kerstversiering. Wedden dat hun speculaaskoekjes er niet zo heel lang zullen hangen?

Doos van 24 koekjes met kerstboomhangers, 23 euro via maisondandoy.com.

2. Geen depri bedoening

We trappen een open deur in als we zeggen dat dit jaar nogal een domper op de feestvreugde was. Wapengekletter, rotinflatie ... Geef deze kerst gerust toe dat we allemaal wel een opkikkertje kunnen gebruiken, al is het maar met kerstballen in de vorm van antidepressiva. Nu maar hopen dat 2023 beter wordt ...

Kerstboomhanger ‘Prozac’, 8 euro via iloverose.be.

Kerstboomhanger ‘Holiday Helper’, 9,95 euro via anna-nina.nl.

3. Op hete kolen

In de wintermaanden worden we overstelpt met kolen. Geen wonder dus dat de groenten ook hun opwachting maken in onze kerstdecoratie, als servies of als kersthangers. Het is eens iets anders.

Broccoli-hanger, 9,98 euro (per 2) via maisondumonde.com.

Groenekool-bal, 19,96 euro (per 4), via maisonsdumonde.com.

4. Bomen in alle vormen

Niet iedereen is fan van een kerstboom in huis. Te veel naalden, of te veel gemaakt van plastic. Gelukkig kan het ook als detail op tal van accessoires. Ook leuk als extra voor wie wél gaat voor the real thing.

Poster vanaf 43,95 euro, te koop via desenio.be.

Kussen, 29,99 euro, te koop via westwing.nl.

Ornament, 7,95 euro, te koop via anna-nina.nl.

Decoratieve boom, 1,50 euro, te koop via flyingtiger.com.

5. Meet the Clauses

Wat zouden paddenstoelen (zie nummer 6) zijn zonder hun inwoners: de kabouters. Deze schattige kaboutertjes van organisch katoen, recht uit het Hoge Noorden, moet je gewoon hebben.

15 euro per stuk (25 cm), te koop via fermliving.com.

Theelichthouder, 49,95 euro, te koop bij Kähler via rosendahl.com.

Volledig scherm © rr

6. Aan de paddo’s

Jij doet waar je goesting in hebt, maar wij hebben het over bospaddenstoelen voor alle duidelijkheid. Ga voluit voor dat stemmige herfstgevoel in putje winter en fleur je tafel of je interieur op met vliegzwammen of eekhoorntjesbrood. Het is ook een pak verrassender dan weer maar eens hulst met bessen.

Peper- en zoutvat, 18,95 euro via juttu.be.

7. Servet met cachet

Of je nu gaat voor een klassieke ring of out of the box denkt en een hanger gebruikt om errond te binden, een linnen servet krijgt nog zoveel meer allure met een welgekozen detail.

Hanger, 16,99 euro (per 3) via ikea.com.

Servetring, 2,95 euro via casashops.com.

8. Alles in één pakket

De kerstboom versieren is leuk, zeker met vrienden of familie. Alleen kan shoppen voor de juiste decoratie soms zo lastig zijn. Hier een slinger, daar twee kerstballen. Bij AVA maken ze het je simpel met kerstboompakketten waarin alles zit wat je nodig hebt. Er is keuze uit vier thema’s.

Kerstboompakketten vanaf 149 euro, te koop via ava.be

Lees ook: