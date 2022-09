Van bont behang tot een felle wasbak: met deze tips geef je je interieur een kleurrijke make-over

Verdient je woonst dit najaar een make-over? Overweeg dan om je interieur te voorzien van een kleurtje. “De hoogtijdagen van witte muren zijn geteld. Kleur is dé trend van de jongste jaren. Zelfs in Scandinavië gingen ze overstag”, klinkt het bij experts. Dankzij deze zes praktische tips, zoals de 60/30/10-regel, kan je aan de slag.

“95 procent van de mensen vindt het eng om veel kleur te gebruiken in huis. Het resultaat: al jarenlang sauzen we massaal alle muren wit.” Dat zeggen Iris De Feijter en Irene Schampaert, de auteurs van het boek ‘The Complete Book of Colourful Interiors’.

Eén ding dat ze geleerd hebben: de keuze voor witte verf is minder neutraal dan je zou denken. “Het is nogal ongezellig en onpersoonlijk. En net als alle andere kleuren heeft ook wit bepaalde effecten op ons gemoed. En die zijn niet zo positief. Wit kan je bijvoorbeeld vermoeid maken, omdat het zo fel is aan je ogen.”

Volgens hen zijn de hoogtijdagen van witte muren sowieso geteld. “Na de minimalistische jaren negentig met volledig witte leefruimtes, kenden we de laatste jaren de Scandinavische woontrend met veel bleek hout en lichte muren. Maar kleur is dé trend van de jongste jaren. Zelfs in Scandinavië gingen ze overstag.” Een cleane, strakke woning is dus passé. In de plaats komt een soort maximalistisch kleurbommetje. Maar hoe begin je eraan, of hoe maak je de overgang? Enkele tips.

1. Bont behang

De muur achter het bed, tegenover de eettafel of in het toilet: een kleurrijk behang geeft meteen een andere sfeer aan de kamer. Kies voor een subtiel dessin of ga voor een opvallend motief en durf te spelen met verschillende texturen.

2. Doseer!

Pas voor een goede balans de 60/30/10-regel toe. Dat doe je door drie kleuren te selecteren: een basiskleur (60 procent), een ondersteunende kleur (30 procent) en een accentkleur (10 procent). Met de basiskleur verf je de muren, het plafond of de vloer. De secundaire kleur komt terug in de gordijnen of meubels. De accentkleur zorgt voor het puntje op de ‘i’ en maakt alles net dat tikkeltje spannender.

3. Kleine nuance

Een interieur zonder kleurnuances oogt niet alleen saai, maar maakt de boel ook vlak. Door verschillende tinten uit eenzelfde kleurfamilie toe te voegen, ontstaat diepte. Vergroot het effect door met verschillende materialen te werken. Combineer kleurrijke kussens van linnen met exemplaren van satijn, wol of katoen.

4. Prints charming

Fotobehang, een galerijmuur, een schilderij of een grote print: kunst brengt niet alleen kleur in je interieur, het geeft je woning meteen ook een flinke prik persoonlijkheid.

5. Vrolijk vlak

Een kleurvlak op de muur geeft je interieur meteen een speelse uitstraling. Echte durvers trekken het kleurvlak door op het plafond, over een wand of op de (houten) vloer. Een onopvallend meubelstuk of een mooie plant worden op die manier meteen ook het middelpunt van de ruimte.

6. Spa aan huis

In een kleurrijke badkamer hoort een kleurrijke wasbak. Een (oud) badmeubel geef je zelf eenvoudig een nieuwe look met waterbestendige verf. Warme kleuren in je badkamer geven de ruimte meteen een mediterraan gevoel. Combineer met messing accessoires en glazen zeepflessen voor het ultieme spa-gevoel bij je thuis.

TIP Gebruik een lijnlaser om rechte lijnen te maken en plak ze af met schilderstape. Varieer in hoogte en breedte voor een asymmetrische en speelse look of experimenteer met gebogen vormen. Verwijder de tape voor de verf volledig droog is om de kans op beschadigingen zo klein mogelijk te houden.

Kleur voor elk humeur

Dat kleur meer is dan een zuiver esthetische keuze is al langer bekend. Kleuren hebben een impact op hoe we ons voelen en zelfs op hoe we ons gedragen. Zo geven warme kleuren energie en zorgen koele kleuren juist voor rust. Ontdek wat de eigenschappen zijn van geel, rood, groen, blauw en paars.

