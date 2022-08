“Toen kostte de stoel 70 euro, nu betaal je meer dan 1.000 euro.” Oude IKEA-meubels kunnen je veel geld opleveren

Wat is spicy rosé, het bijzondere drankje dat deze zomer razend populair is?

De zomer associëren we unaniem met een lekker glas rosé. Deze wijn past perfect bij een spontane picknick, een avond op een terras of een barbecue onder vrienden. En tegenwoordig is een variant op deze drank ontzettend populair. Het gaat om spicy rosé, en ja, dat is exàct wat je denkt dat het is. “Een fruitige rosé zal de pittige smaak lekker uitbalanceren.”

26 juli