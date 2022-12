Pantone onthult dé kleur voor 2023: “Assertief maar niet agressief”

‘Viva Magenta’, dat wordt volgens de kleurgoden bij Pantone dé kleur van 2023. De tint valt nog het best te beschrijven als een soort kruising tussen rood, roze en paars. Níét hetzelfde zoals de felle roze tinten van ‘barbiecore’ of modemerk Valentino die het afgelopen jaar overal waren. Maar ook zeker niet zoals het hippe, zalmkleurige ‘millennial pink’. Criticus Jason Farago van The New York Times beschrijft het als volgt: “Een verzadigde tint op de drempel van fuchsia, zeker niet organisch maar ook niet helemaal elektrisch.”

Geen dominante, maar wel een krachtige kleur

“Een genuanceerde rode toon", noemt Pantone het zelf op hun Instagrampagina, “die een balans tussen warm en koel presenteert. ‘Viva Magenta’ is een hybride kleur die het fysieke én het virtuele van onze moderne wereld representeert. Assertief, maar niet agressief. Het is een karmijnrood dat niet stoutmoedig domineert, maar eerder als een ‘vuist in een fluwelen handschoen’ is. Viva Magenta straalt dynamiek uit en is een transformerende rode tint die in staat is om een positievere toekomst te creëren.”

De tint werd geselecteerd door trendvoorspellers die mode en design nauw in de gaten houden: zij merkten dat de kleur de laatste tijd steeds meer te zien, of het nu in kleding of de ‘metaverse’ was. Pantone gebruikte daarna de artificiële intelligentietool ‘Midjourney’ om de kleur in visuele afbeeldingen te gieten en om, lekker modern, een bijbehorend ‘Magentaverse’ te creëren die je helemaal in de kleur onderdompelt. Al moet je daarvoor wel naar de exhibitie in Miami. “Zo verkennen we de connecties tussen natuur en technologie”, klinkt het.

De voorlopers van Viva Magenta?

De kleur van dit jaar was ‘Very Peri’, een violetachtig blauw. Voor vorig jaar, 2021, riep Pantone uitzonderlijk twee tinten uit tot heersers: grijs voor alle joggingbroeken die we droegen, en een felgeel dat ons optimisme na de pandemie moest symboliseren.

Wij zijn alvast benieuwd naar hoe magenta het komende jaar zal kleuren.

