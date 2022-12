Oxford roept deze gekke term uit tot woord van 2022 en dat toont dat we het 'perfecte plaatje' ferm beu zijn

Niet ‘metaverse', maar ‘ goblin mode’ werd door Oxford verkozen als woord van het jaar 2022. De term verwijst naar een toestand die we het best als volgt beschrijven: lekker lui zijn, series of films kijken met lekkere snacks en dat liefst in onze meest comfortabele pyjama. Maar er heerst ook enige controverse rond. “Het wordt vooral gebruikt door vrouwen. Dat impliceert dus dat mannen zich zo lui en slordig mogen gedragen als ze willen, zonder dat zij als goblins worden bestempeld.”

Op het internet circuleren tal van ‘motiverende’ en ‘inspirerende’ video’s waarin mensen tonen hoe ze hun ‘beste leven’ leiden. Dat ‘beste leven’, ook wel ‘that girl routine’ genoemd, bestaat doorgaans uit activiteiten zoals yoga of andere sporten en gezond koken, kortom productief zijn. En de overige vrije tijd die rest? Die dient om jezelf cultureel ontwikkelen door te lezen of nieuwe hobby’s op te pikken.

Maar zo’n levensstijl is lang niet zo haalbaar als sommige TikTokkers doen uitschijnen. Enter: goblin mode, als tegenreactie op de onrealistische doelen die sommige mensen zich opleggen. En blijkt dat heel wat mensen zich met deze term identificeren. Oxford Languages liet voor de allereerste keer het publiek kiezen wat het woord van het jaar werd, en goblin mode won met maar liefst 93 procent van de stemmen. Gevolgd door ‘Metaverse’ en ‘#IStandWith’ die op de tweede en derde plaats eindigden.

Weg met idealen, laten we lekker lui zijn

Niet zo verwonderlijk: we hebben ons de afgelopen twee jaar allemaal wel eens een goblin gevoeld. We zijn enorm vertrouwd geraakt met onze zetel en slaapkamer, die vaak ons nieuwe bureau vormden. En werkkledij maakte plaats voor loungewear. Hiermee begonnen we comfort voorrang te geven aan schone schijn en oh, wat voelde dat goed.

“Gezien het jaar dat we net hebben meegemaakt, sluit ‘goblin mode’ aan bij iedereen die zich op dit moment een beetje overdonderd voelt”, vertelt Casper Grathwohl, het hoofd van Oxford Languages. “Het is een opluchting om te weten dat we niet altijd ons meest ideale, verzorgde zelf moeten zijn dat we precies wel moeten zijn op onze Instagram- en TikTok-feeds.” Daarom dat platforms als BeReal nu megapopulair zijn, waar je zonder enig schuldgevoel je heerlijkste momenten in goblin mode vastlegt, zegt Grathwohl nog.

De winnende term werd voor het eerst gezien op Twitter in 2009. Maar het gebruik ervan piekte in de eerst helft van 2022, merkte Oxford op, toen in veel landen de coronabeperkingen versoepeld werden. Dat zou te maken kunnen hebben met het overheersende idee om niet meteen te willen terugkeren naar het ‘normale leven’ van voor de pandemie. Of met het feit dat de term in februari van 2022 plots viraal ging nadat hij zogezegd werd gebruikt door Julia Fox, de ex van Kanye ‘Ye’ West. Dat bleek later fake news te zijn, maar hield een gigantische opmars van de zoekterm in Google dus niet tegen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook bestaat er een sociale mediatrend, goblincore genaamd, waarbij de onderbelichte kanten van de natuur in de bloemetjes gezet worden.

Op TikTok wordt de hashtag #GoblinMode vaak gebruikt als een tegenhanger van de ‘that girl’- of de #5AMClub-trend op het platform. Die trends sporen aan om de beste versie van jezelf te zijn door vroeg aan je dag te beginnen en gezonde gewoontes zoals sport, meditatie enzovoort in je dag te incorporeren. Als een vorm van ‘zelfzorg’.

Onrealistische verwachtingen

Er is veel kritiek op de term ‘goblin core’: de term wordt over het algemeen alleen gebruikt voor en door vrouwen. Dat impliceert dus dat mannen zich blijkbaar zo lui en slordig mogen gedragen als ze willen, zonder dat zij als goblins zouden worden bestempeld. Terwijl dat niet geldt voor vrouwen die willen en durven af te wijken van onrealistische verwachtingen die bij hun geslacht horen.

De term is volgens anderen ook ongelukkig gekozen en beledigend naar gehandicapten toe, een bevolkingsgroep die soms onvrijwillig in ‘goblin mode’ leeft.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: