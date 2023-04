OPROEP. Wil jij anoniem jouw grootste geheim delen?

Hoe ziet de moderne etiquette eruit? Expert: "Stuur éérst een bericht: kan ik je bellen?”

Wist je dat onaangekondigd bellen het nieuwe onaangekondigd langsgaan is? En dat bloemen geven in één specifiek geval not done is? De wereld verandert in sneltempo, de etiquetteregels die we hanteren dus ook. Expert Vincent Vermeulen geeft een hoognodige update. “Geef ik een hand of een kus, en hoeveel dan? Dankzij deze tip vermijd je gênante situaties.”