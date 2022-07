Nikita (28) toont haar beachbody: “Mensen zeggen dat ik een schattig gezichtje heb”

Tijdens de zomer kom je weleens een stappenplan tegen voor de perfecte bikinibody. Stap één: doe zwemkleding aan. Stap twee: je hebt een bikinibody. That’s it . Om die boodschap in de verf te zetten, poseert Nikita (28) in badkleding. Na het bedrog van haar ex verloor ze meer dan tien kilo en vond ze het moeilijk om haar lichaam graag te zien. Ze vertelt hoe ze dat stap voor stap te boven kwam. “Ik heb een haat-liefdeverhouding met mijn buik.”

Voor een nieuwe reeks trok NINA naar de Belgische kust. We fotografeerden mannen en vrouwen, en spraken met hen over alles wat ze mooi vinden aan zichzelf. De boodschap mag duidelijk zijn: m, v of x, groot of klein, maatje 34 of 54, ’t maakt al niet uit, want iederéén verdient het om een bikinimodel te zijn.

Er zijn zo van die mensen die onmiddellijk opvallen als je hen tegenkomt op straat. Nikita (28) is zo iemand. Een echte spring-in-’t-veld met een aanstekelijke lach, waar je meteen goedgezind van wordt. Een vrouw die veel zelfvertrouwen uitstraalt, al is dat ooit anders geweest, vertelt ze. “Als tiener had ik constant de neiging om mezelf te vergelijken met leeftijdsgenootjes. Andere meisjes hadden meer rondingen, meer vrouwelijke vormen. Daardoor zat ik niet zo goed in m’n vel. Maar gelukkig heb ik dat leren loslaten doorheen de jaren.”

Nu is Nikita bijvoorbeeld erg tevreden over haar borsten. “Anderhalf jaar geleden heb ik een borstvergroting laten uitvoeren. Daar ben ik zó blij mee”, vertelt ze. “Ik was ‘plat’ vooraan en vond het jammer dat ik geen mooie decolleté had. Die keuze heb ik dus echt gemaakt voor mezelf. Mijn boezem is nu niet overdreven groot, maar mooi, natuurlijk gevuld. En daar ben ik trots op.” (lacht)

Maar haar grootste troef? Dat zijn haar ogen, vindt ze. “Ik hou van heel mijn gezicht, maar mijn ogen springen eruit. Die zijn een mix van blauw, grijs en groen, en daar krijg ik geregeld complimentjes over. Het enige wat ik zou veranderen, zijn mijn tanden. Die staan een beetje scheef, en ik ben ook één tand kwijt”, zegt ze schouderophalend. “Anderzijds zeggen mensen dat ik een schattige glimlach heb, dus misschien moet ik me erbij neerleggen dat het niet perfect hoeft te zijn.”

“Over mijn benen heb ik ook een goed gevoel. Drie jaar geleden was ik veel zwaarder en ben ik beginnen te sporten. Eerst thuis, met gewichtjes die ik online gekocht had. En ik ging enkel lopen wanneer het donker was zodat niemand me kon zien. Ik ben blij dat ik op die manier gestart ben, want veel mensen hebben stress als ze voor de eerste keer naar de fitness gaan. Bij mij was die drempel veel kleiner omdat ik de juiste technieken al kende, een trainingsschema had én al wat zelfzekerder was over mijn lichaam.”

Als Nikita praat heeft ze pretlichtjes in haar ogen, maar tegelijk worden die omringd door diepere lijnen die verraden dat ze nog niet zo lang geleden door een lastige periode is gegaan. “Een jaar geleden is mijn relatie op de klippen gelopen. Het was uitgekomen dat mijn vriend me had bedrogen, met allemaal poppemiekes. Ik ben toen echt door een diep dal gekropen. Ik dacht dat het overspel aan mij lag, dat ik iets fout had gedaan, terwijl hij gewoon de verkeerde jongen was voor mij.”

“Door het liefdesverdriet had ik geen honger. En op den duur werd het een gewoonte om niks meer te eten. Het gevolg: op een maand tijd ben ik tien tot twaalf kilo vermagerd. ’s Ochtends, ’s middags en ’s avonds stond ik op de weegschaal, om te controleren of ik niks was bijgekomen. Mijn gewicht werd een obsessie voor mij. Ik zou niet zeggen dat het een eetstoornis is, maar ik zat er niet ver vanaf.”

“Dat ik die donkere periode ben doorgekomen, heb ik voor een groot deel te danken aan mijn mama”, vertelt Nikita. “Zij kookte regelmatig en kwam langs bij mij thuis met een maaltijd. Dan at ik, om haar blij te maken. Zo ben ik stilletjes aan meer beginnen te eten en heb ik weer leren genieten, van een hapje en een drankje.”

Haar zelfvertrouwen kreeg ook een boost vanuit een onverwachte hoek: TikTok. “Er wordt weleens gezegd dat sociale media slecht zijn voor je zelfvertrouwen, maar bij mij is het tegendeel waar. Ik ben actief op TikTok en heb ook wel wat volgers (meer dan 25.500, nvdr.). Bezig zijn op dat kanaal geeft me veel energie. En zelfs mijn volgers stuurden me die periode bezorgde berichten: ‘Nikita, je bent nu wel echt veel vermagerd.’ Dat heeft mijn ogen geopend, dat ik dringend meer zorg moest dragen voor mezelf. En zo kwam ik weer op een gezond gewicht.”

“Hoewel ik totààl niet dik ben, heb ik toch een haat-liefdeverhouding met mijn buik. Rationeel gezien ben ik blij met mijn lijf, maar als ik me wat laat gaan en mijn broeken beginnen te spannen, voel ik me toch onzeker. (lachje)”

“Vroeger had ik trouwens een volle poep. Maar sinds ik ben vermagerd, is die ingezakt. Jammer, hé. Die vrouwelijke billen zou ik terug willen. Maar ach, het is ook een teken dat er altijd wel iets zal zijn waar ik minder tevreden over ben. Veel vrouwen herkennen dat gevoel, volgens mij. Dus probeer ik me daarbij neer te leggen. Veel belangrijker dan kleine imperfecties is dat ik gelukkig ben met mijn lichaam, met wie ik ben en honderd procent mezelf kan zijn.”

