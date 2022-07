Margaux (21) toont haar beachbody: “Mijn haar vind ik een van mijn grootste troeven”

Tijdens de zomer kom je weleens een stappenplan tegen voor de perfecte bikinibody. Stap één: doe zwemkleding aan. Stap twee: je hebt een bikinibody. That’s it . Om die boodschap in de verf te zetten, poseert Margaux (28) in badkleding. In tegenstelling tot veel van haar leeftijdsgenoten, voelt ze zich superzelfzeker over haar uiterlijk. Ze vertelt hoe ze geleerd heeft haar lichaam te omarmen. “Mijn benen, buik, borsten en poep: ik zie alles graag.”

Voor een nieuwe reeks trok NINA naar de Belgische kust. We fotografeerden mannen en vrouwen, en spraken met hen over alles wat ze mooi vinden aan zichzelf. De boodschap mag duidelijk zijn: m, v of x, groot of klein, maatje 34 of 54, ’t maakt al niet uit, want iederéén verdient het om een bikinimodel te zijn.

Je kent ze wel, zo van die vrouwen die een kamer binnenkomen en alle hoofden doen draaien. Hoe ze dat doen? Met charisma. Ze voelen zich goed in hun vel en stralen dat uit, wat - draai of keer het hoe je wil - er onwijs aantrekkelijk uitziet.

Margaux (21) is zo iemand. Wanneer we haar tegenkomen, ligt ze met enkele vriendinnen op het strand. Of ze zin hebben om deel te nemen aan een fotoshoot? “Nee bedankt”, klinkt het in koor. Behalve bij Margaux. “Sure, why not?”, zegt ze terwijl ze enthousiast van haar strandhanddoek springt. De twintiger barst van zelfvertrouwen en energie - stilzitten is duidelijk niet haar ding. Terwijl ze voor de camera staat, doet ze push-ups, loopt ze door de zee als een echte ‘Baywatch’-babe en balanceert ze op één arm met de rest van haar lijf in de lucht.

Volledig scherm Margaux. © Pieter-Jan Vanstockstraeten

“Ik hou van heel mijn gezicht. Van mijn neus, mijn mond, maar vooral van mijn ogen. Die zijn smal en amandelvormig, dat is een van de eerste dingen die mensen opmerken. Of ik ze soms in de verf zet met make-up? Neen, eigenlijk niet. Ik draag nooit oogschaduw of andere beautyproducten. Geef mij maar een look die puur natuur is. Dat vind ik veel mooier.”

Quote Ik gebruik een speciale shampoo en allemaal verschil­len­de busjes, om mijn lokken goed gehydra­teerd en zacht te houden. Margaux

“Ook mijn haar vind ik een van mijn grootste troeven. De liefde voor mijn krullen is altijd aanwezig geweest, maar het was een lange zoektocht naar de juiste producten om die goed in vorm te krijgen. Nu gebruik ik een speciale shampoo en allemaal verschillende busjes, om mijn lokken goed gehydrateerd en zacht te houden. Het vraagt veel werk om mijn haar te verzorgen, maar ja, ik vind dat de moeite waard.”

“Nog iets waar ik fier op ben: mijn huid. Die heeft een warme, donkere kleur. Eentje die je niet zo veel ziet in België, dus dat laat me wel speciaal voelen. Om mijn huid extra in de verf te zetten, heb ik enkele tattoos laten plaatsen. Vijf in totaal.”

Alle tatoeages van Margaux hebben bovendien een link met Japan en dat is niet toevallig, vertelt ze. “Ik hou van Japan! Het is mijn droom om ooit naar daar te reizen of te verhuizen.” Aangezien dat nog even sparen is, verwerkt Margaux voorlopig haar droom in tattoos. “Eentje verwijst naar ‘Naruto’, een Japanse mangaserie, maar ik heb ook Japanse karakters laten tatoeëren. En mijn favoriet is die op de achterkant van mijn arm, met twee koi, typische Japanse vissen”, zegt ze. “In de zomer probeer ik er goed zorg voor te dragen, door veel te smeren met zonnecrème. Zo blijven ze hopelijk een heel leven lang mooi.”

Volledig scherm Margaux. © Pieter-Jan Vanstockstraeten

Als we vragen of ze soms onzeker is over haar lichaam, begint ze te lachen. “Ja hoor. Over mijn voeten. (schaterlacht) Die zijn zó groot; ik heb maatje 42. Zelfs als kind had ik het al moeilijk om schoenen te vinden. Dat trauma blijft me achtervolgen.”

Maar voor de rest heeft ze nul complexen. “Mijn benen, buik, borsten en poep: ik zie alles graag. Vooral mijn armen, omdat ze stevig en gespierd zijn. Sinds een halfjaar ga ik naar de fitness. Op sociale media volg ik enkele YouTubers en fit-influencers, en zij inspireerden me om ermee te starten. Nu train ik minstens vier keer per week. Heerlijk, vind ik het. Da’s mijn safe place waar ik alle stress kan loslaten en even aan niets hoef te denken.”

Volledig scherm Margaux. © Pieter-Jan Vanstockstraeten

Margaux beseft maar al te goed dat ze wellicht een uitzondering is, wat haar zelfvertrouwen betreft. “Ik zie héél veel leeftijdsgenoten aan zichzelf twijfelen. Dat komt door de onrealistische normen in onze maatschappij. Op sociale media zien we bijvoorbeeld constant perfecte lijven, en veel meisjes willen er hetzelfde uitzien. Maar dat gaat niet, want het merendeel van die foto’s is fake”, redeneert ze.

“Mijn advies? Draag zorg voor je lichaam; althans, dat doe ik toch. Door te sporten, maar ook door te letten op wat ik eet. Ik eet véél, maar vooral gezond. Veel groentjes enzovoort. Fastfood zoals McDonald’s zou ik nooit of te nimmer eten”, zegt ze. “En weet: je hebt maar één lichaam. Probeer dat niet te spiegelen aan onrealistische idealen, maar leer tevreden te zijn met wat je hebt.”

