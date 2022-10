Ludieke wedstrijd gaat op zoek naar lelijkste Belgische website: welke vind jij het grootste gedrocht?

“Per flesje betaal ik makkelijk 60 euro”: Skincare voor mannen is populair. 4 Vlamingen laten in hun potjes kijken

“Ik gebruikte al een tijd stiekem de schoonheidsproducten van mijn vrouw.” Wanneer er vroeger slechts een klets water in het gezicht werd gegooid, is skincare voor mannen de laatste tijd razend populair. En dan hebben we het niet over een simpele dagcrème, maar de full package met serums, moisturizers en reinigers. Vier mannen verklappen welke producten ze elke dag opsmeren om hun huid stralend te houden. Een experte legt uit wat de perfecte instaproutine voor mannen is: “Eén product is immens populair.”

30 september