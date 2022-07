Luca (21) toont trots zijn beachbody: “Mijn armen zijn te dun naar mijn goesting”

Tijdens de zomer kom je weleens een stappenplan tegen voor de perfecte beachbody. Stap één: doe zwemkleding aan. Stap twee: je hebt een beachbody. That’s it . Om die boodschap in de verf te zetten, poseert Luca (21) op strand in zijn zwembroek. Sinds zijn puberjaren voelt hij druk om er gespierd uit te zien, maar hij heeft geleerd om de schoonheidsidealen naast zich neer te leggen. “Ik smeer elke dag een crème tegen zwarte puntjes.”

Voor een nieuwe reeks trok NINA naar de Belgische kust. We fotografeerden mannen en vrouwen, en spraken met hen over alles wat ze mooi vinden aan zichzelf. De boodschap mag duidelijk zijn: m, v of x, groot of klein, maatje 34 of 54, ’t maakt al niet uit, want iederéén verdient het om een beachmodel te zijn.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Op het eerste gezicht lijkt Luca (21) een typische macho. Met zijn korte, rode zwemshort doet hij denken aan de spierbundels uit ‘Baywatch’, terwijl hij in wezen een verlegen jongeman is. Iemand die moeilijk uit zijn woorden geraakt, en die bloost wanneer we hem vragen wat hij zelf het mooiste vindt aan zijn lichaam. “Euhm ... Mijn rug, denk ik?” (lachje)

“Het voelt gek om op te scheppen over jezelf”, zeg hij een beetje onzeker. “Zeker over zo’n specifiek lichaamsdeel als mijn rug. Maar hij is sterk en afgetraind, en daar ben ik best fier op. Hetzelfde geldt voor mijn benen. Mijn benen zijn mooi: stevig en gespierd.”

Quote Als ik me down voel, ga ik naar de fitness. Dat is voor mij de ideale plaats om alle stress los te laten en mijn hoofd even leeg te maken. Luca

Met zijn strakke biceps, triceps en sixpack komt Luca over als een echte fitnessboy. “Klopt”, zegt hij zelf. “Vier maanden geleden ben ik voor het eerst een fitness binnengestapt, en sindsdien heb ik de smaak te pakken. Ik hou van powerlifting, dat is een krachtsport waarbij ik zware halters moet heffen.” Nochtans is zijn belangrijkste drijfveer niet aan zijn looks werken, zegt Luca. Wel doet hij aan gewichtheffen om zijn mentale gezondheid te onderhouden. “Het is bijna een reflex geworden - als ik me down voel, ga ik naar de fitness. Dat is voor mij de ideale plaats om alle stress los te laten en mijn hoofd even leeg te maken.”

“Daarnaast ben ik iemand die van uitdagingen houdt en mezelf graag pusht. Grenzen zijn er om verlegd te worden.” Zijn grote passie ligt daarom niet bij gewichtheffen, maar nog elders. “Bij MTB”, zegt hij. “Ik ben al jaren verslaafd aan mountainbiken. Ik doe het voor de kick, de adrenaline. En voor de groepssfeer: elk jaar gaan we met onze vaste vriendengroep op vakantie om te mountainbiken. Vorig jaar zijn we bijvoorbeeld met negen maten naar de Franse Alpen gegaan. Van een memorabele reis gesproken.”

Volledig scherm Luca. © Pieter-Jan Vanstockstraeten

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Toch is zijn hobby niet zonder gevaar. Een tijd geleden heeft Luca namelijk een pijnlijke val gemaakt. “Mijn sprong liep fout. Ik heb meerdere bomen geraakt en ben uiteindelijk op de rotsen gevallen. Dus ja, nu zit ik met een lelijk litteken op mijn schouder opgescheept. Anderzijds doet het me denken aan MTB, en is het een soort representatie van wat ik graag doe. Zo probeer ik dat relativeren.”

Quote Als kind zat ik goed in mijn vel, maar vanaf mijn vijftiende werd ik onzekerder. Luca

“Over het algemeen heb ik een goed gevoel over mijn uiterlijk. Behalve over mijn armen, die zijn iets te dun naar mijn goesting, zeker in verhouding met de rest van mijn lichaam”, vertelt Luca. Als we hem vragen om te flexen voor de fotoshoot, doet hij het in het begin een beetje aarzelend. Maar op het einde heeft hij een grote glimlach, en doet het z’n zelfvertrouwen deugd.

“Als kind zat ik goed in mijn vel. Maar vanaf mijn vijftiende werd ik onzekerder. Niet alleen krijg je dan een groeispurt en word je een puber, maar op die leeftijd begin je ook sociale media te gebruiken. Op Instagram enzovoort zie je alleen maar mensen die volledig afgetraind zijn. Groot, gespierd en superknap. En op den duur begin je te geloven dat dat de norm is.”

Volledig scherm Luca. © Pieter-Jan Vanstockstraeten

“Terwijl vrouwen al jaren timmeren aan een bodypositivity-beweging, blijft het opvallend stil aan mannelijke zijde. Nochtans zijn wij ook bezig met ons uiterlijk. Nu besef ik wél hoe idioot die schoonheidsidealen zijn. Op de hele wereld zijn er wellicht een paar duizenden mensen die effectief een indrukwekkend lijf hebben. De rest heeft kleine imperfecties, maar die zouden we juist moeten waarderen, want die maken je uniek en mooi.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Voor Luca is sporten een manier om te ontstressen, zoveel is duidelijk. Daarnaast is hij niet vies van beautyproducten. “Ik ben best tevreden over mijn gezicht. Met name over de vorm van mijn ogen, mijn volle lippen, de krullen in mijn haar en mijn wangen. Mijn jukbeenderen zijn aanwezig, maar niet té. Het enige jammer is dat ik soms last heb van zwarte puntjes. Daarom smeer ik elke dag een crème tegen acne en nog een hydraterende crème om mijn huid gezond, glad en strak te houden.”

Volledig scherm Luca. © Pieter-Jan Vanstockstraeten

Lees ook: