Lang leve cluttercore: een rommelig interieur is trendy! “Het is een gecureerde vorm van chaos”

Heb jij de grootste moeite met je huis op orde houden, en vind je strakke interieurs maar niks? Dan hebben wij goed nieuws: tegenwoordig is het helemaal oké als je osso eruitziet als een overbeladen antiekwinkeltje. Op sociale media wordt #cluttercore volop gevierd, een interieurstijl die draait om - weliswaar slim gekozen - rommel. Het leuke is dat je zo kan laten zien wie je bent, en dat niemand een inrichting zal hebben die op de jouwe lijkt.

Betrap jij jezelf er ook op om je huis, of toch ten minste de zichtbare oppervlakten, snel op te ruimen voor je gasten ontvangt? Voel jij je schuldig als je gehaast de deur uitgaat terwijl het lijkt alsof er een bom in je kamer ontploft is? Je bent echt niet alleen, want de meeste mensen beschouwen rommel als iets negatiefs. Van jongs af aan werden we namelijk geleerd om onze leefruimte ordelijk te houden, want “een opgeruimd huis zorgt voor een opgeruimd hoofd”. De populariteit van minimalistische interieurs en de invloed van opruimexpert Marie Kondo deden daar nog een schepje bovenop. Volgens haar mag je alleen de items bijhouden die je vreugde brengen, en staat al het overtollige alleen maar jouw geluk in de weg.

More is more

Liefhebbers van clutter, rommel dus, menen het tegenovergestelde. In feite hebben zij véél items die hen vreugde brengen en etaleren ze die maar al te graag in hun huis. En daar is helemaal niks mis mee, op TikTok en Instagram wordt de stijl momenteel zelfs volop geprezen. De hashtag verzamelde respectievelijk 61.6 miljoen views en 26.758 berichten op de applicaties. Maar wat is cluttercore precies? In feite staat het in schril contrast met de Scandinavische, minimalistische interieurs die populair waren, en gaat het nog een stapje verder dan de maximalistische, eerder kitschy inrichting waar veel mensen voor kozen.

Volledig scherm Links een minimalistisch interieur, rechts een maximalistische inrichting. © Instagram @scandinavian.interior - @sylviephotoagency

Geen zorgen: het is niet de bedoeling dat je vloer bezaaid ligt met verfrommelde snoepverpakkingen en dat je tafel volstaat met gebruikte mokken en lege waterflessen. Ja, cluttercore draait om rommel, maar doordáchte rommel. In feite doet het nog het meest denken aan de slaapkamer die we als tiener hadden, of, indien je mama een neat freak was, de kamer waar je van droomde. Muren die volhangen met verschillende posters, foto’s, kunstwerken, open kasten volgepropt met verschillende objecten, persoonlijke items verspreid over de kamer, overal planten, misschien zelfs aan het plafond, ... Kortom: more is more, en de bedoeling is dat er weinig tot geen lege ruimte meer overblijft.

(Lees verder onder de video’s.)

Hamsteren of verzamelen

Wie weet is de chaos van cluttercore wel precies wat we allemaal nodig hebben, stelt een artikel van het gerenommeerde interieurmagazine ‘Architectural Digest’. Deze zogenaamde ‘lived-in’ levensstijl werd voor het eerst opgemerkt door auteur Marianne Eloise. Volgens haar is cluttercore “een mooie afbakening tussen 'hamsteren’ en ‘verzamelen’ die doet denken aan een meer gecureerde vorm van chaos’”. Ze beschreef de stijl voor het eerst in 2020 in een artikel voor de Amerikaanse website Vice I-D. “Als iemand met een huis vol boeken, dagboeken, kunst en ornamenten, vind ik deze trend geweldig", schreef ze toen. “Voor sommigen ziet het er misschien rommelig uit, maar voor mij betekent het alles.”

Destijds was de stijl nog niche, maar anno 2022 zien we hem steeds vaker opduiken op sociale media, vooral op TikTok. “Ik vind het prachtig om te zien hoe mensen de dingen omarmen waar ze van houden, en die onbeschaamd naar buiten brengen om aan anderen te laten zien! Als iemand bij mij thuis komt, krijgen ze meteen een kijkje in wie ik ben en wat ik leuk vind. Dat is vaak kwetsbaar, en soms een beetje cringe, maar voelt wel bevrijdend.”

(Lees verder onder de foto.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door salem-marie | photo journal (@tsubakiroom)

Hello Kitty-mokken

Met cluttercore kan je als het ware je passies, je persoonlijkheid uitstallen voor eventuele bezoekers. Je kan eindeloos persoonlijke items blijven toevoegen naar jouw smaak. Iemand die gek is van sneakers en vinylplaten zal een compleet andere inrichting hebben dan verzamelaars van Hello Kitty-mokken en Disneyspullen. Cluttercore zal er bij elke persoon anders uitzien. En dat voelt bijzonder verfrissend in een wereld waar originaliteit door social media, schaars is. Trends verspreiden zich namelijk razendsnel, waardoor (interieur)stijlen aan een razend tempo geïmiteerd worden.

(Lees verder onder de foto.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Gia Seo (@giaxseo)

Maar bij cluttercore kan dat dus niet, en dat is juist zo leuk. Je zal nooit iemand tegenkomen met precies dezelfde voorliefde voor Chinese vazen, westernfilms en De Smurfen - we zijn allemaal uniek. En dat wil deze interieurtrend dan ook onderstrepen. Ook leuk: de items moeten helemaal niet bij elkaar passen. Een lichtjes chaotische sfeer is juist wat de stijl typeert.

Toegegeven: zo’n interieur is niet voor iedereen weggelegd - veel mensen zouden er waarschijnlijk zelfs stapelgek van worden. Maar als je houdt van gezelligheid en een lichtjes chaotische sfeer, is het misschien wel precies wat je nodig hebt.

Poll Zou jij kunnen wonen in een cluttercore-interieur? Ja

Nee Zou jij kunnen wonen in een cluttercore-interieur? Ja (29%)

Nee (71%)

Zien hoe anderen cluttercore definiëren? Bekijk dan onderstaande video’s.

#cluttercore ♬ QKThr - Aphex Twin @masa.toro Parts I like <3 💐 #maximalism

