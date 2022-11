Kinderen die poseren met BDSM-accessoires? Balenciaga gaat stap te ver en moet campagne offline halen

Dat Balenciaga houdt van shockeren, is algemeen geweten. We zijn dus wel wat gewend, maar ditmaal heeft het ‘merk du moment’ zich serieus mispakt. Na een vloedgolf aan negatieve reacties moesten ze kort na de lancering hun laatste campagne offline halen. Er wordt gesproken van een heus schandaal: in de foto’s zagen we kinderen poseren met bdsm-accessoires. En er is meer.

Het gaat om een recente fotoshoot die te zien was op de website van Balenciaga als onderdeel van hun ‘Toy Stories’-campagne. Daarin zagen we kindmodellen met pluchen teddybeerhandtassen uit de Paris Fashion Week Spring/Summer 2023-collectie. Het probleem: de teddyberen zijn gekleed in bondage- en bdsm-kledij en accessoires, waaronder fishnet tops, lederen harnassen met studs en halsbanden met ijzeren pinnen. Kindvriendelijk is anders.

Hint naar kinderporno?

Iedereen is het erover eens: de woorden ‘kinderen’ en ‘bdsm’ horen simpelweg niet thuis in dezelfde context. Een nogal bedenkelijke zet van ‘National Geographic’-fotograaf Gabriele Galimberti, die voor de foto’s verantwoordelijk is. De druppel: in een ander campagnebeeld van een handtas, spotten aandachtige kijkers een juridisch document van een zaak die over kinderpornografie ging op de achtergrond.

Het document is niet zo heel duidelijk, maar volgens sommigen zijn de getoonde processtukken afkomstig uit de zaak van het Hooggerechtshof van 2008, United States v Williams, waarin het verspreiden van kinderporno strafbaar werd gesteld. De uitspraak bevestigde de grondwettigheid van de PROTECT Act, een federale wet die de straffen voor seksuele uitbuiting en ander misbruik van kinderen verhoogde.

Volgens anderen verwijzen de rechtbankdocumenten die naast de Balenciaga-handtas worden getoond naar een andere zaak van het Hooggerechtshof, namelijk Ashcroft v Free Speech Coalition. In die zaak uit 2002 vernietigde het Hof een deel van de Child Pornography Prevention Act van 1996, waarbij het besloot dat virtuele kinderpornografie beschermde meningsuiting is. Om welke zaak het ook gaat: controversieel is het hoe dan ook.

Verontrustend

“Ik snap dat een groot deel van de marketingstrategie van Balenciaga berust op de ‘shock-factor’, maar dit is gewoon walgelijk", schrijft een twitteraar.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Er is geen enkele acceptabele reden om kinderen aan bdsm bloot te stellen”, wordt er ook nog verzucht op Twitter. En: “Wie zijn idee was dit zelfs, want die persoon moet naar de gevangenis. Dit is verontrustend. Schokkend.”

Juridische stappen

De beelden zijn inmiddels verwijderd, en Balenciaga postte dinsdagavond een story op Instagram met de volgende boodschap: “We bieden onze oprechte excuses aan voor de aanstoot die onze holiday-campagne gegeven kan hebben. Onze pluchen beerhandtassen zouden niet moeten zijn verschenen in een campagne met kinderen. We hebben de campagne dan ook van al onze platforms verwijderd.”

“We verontschuldigen ons ook voor het tonen van verontrustende documenten in onze campagne”, vervolgde het bericht. “We nemen deze zaak zeer serieus en ondernemen juridische stappen tegen de partijen die verantwoordelijk zijn voor het maken van de set en het gebruiken van niet-goedgekeurde items voor onze fotoshoot voor Lente/Zomer 2023. Wij verachten het misbruik van kinderen in welke vorm dan ook. Wij staan voor de veiligheid en het welzijn van kinderen.”

To be continued, dus. Ondertussen heeft Balenciaga al zijn Instagramfoto’s verwijderd, maar dat doet het merk wel vaker. Zijn Twitterpagina had het merk op 14 oktober al verwijderd, los van dit schandaal.

Lees ook :