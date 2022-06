Je tuin of terras omtoveren tot een vakantieparadijs? Deze 3 decotrends creëren een zuiderse vibe

Axana woont knus op 30 vierkante meter, zonder verwarming of badkamer. “Ik hoef niks groters”

Dertig vierkante meter of niet eens zo groot als een dubbele garage, zonder centrale verwarming of warm water: voor Axana en haar vriend is dat genoeg om in te wonen, met de natuur als dichtste buur. Ze richtten hun minihuisje in met spullen die ze kregen, ruilden, vonden of uit de kringwinkel haalden, en maakten er zo een kleurrijke en budgetvriendelijke oase van rust van. “Door op overgrootmoeders manier te wonen, zijn we minder gejaagd en beleven we alles intenser.”

15 juni