In korte broek gaan werken? Dankzij de tips van mode-expert Hilde draag je de bermuda op een stijlvolle manier

Na Kim Kardas­hians opvallende bekentenis: is het gezonder om wél of geen onderbroek te dragen?

Voor Kim Kardashian (41) met haar eigen merk op de proppen kwam, droeg de ster naar eigen zeggen nooit ondergoed. Elke dag een (propere) onderbroek aantrekken is voor de grote meerderheid nochtans even evident als tandenpoetsen. Maar is het lapje stof ook de beste optie voor onze gezondheid en hygiëne, of gunnen we onszelf down under beter toch wat ademruimte? Dermatoloog Thomas Maselis en gynaecoloog Firas Cha’ban geven advies. “Je vagina is een afgesloten ecosysteem.”

26 april