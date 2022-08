“Ik verwacht dat mijn vrouw mijn ontbijt maakt.” Prof legt uit waarom veel jonge mannen nog seksistisch zijn

Dj's Jolien Roets en Lady S over ongewenst gedrag op de dansvloer: “Ik drink alleen uit ongeopende flesjes water”

Een festival is zorgeloos genieten. Of dat zou het toch moeten zijn. Sinds de coronacrisis lijken mensen meer ontremd en is grensoverschrijdend gedrag een groter probleem dan ooit. Dj’s Jolien Roets en Lady S spreken over hun eigen ervaringen, en wat er volgens hen dringend moet veranderen zodat elke festivalganger zich vrij en veilig voelt. “Heel even heb ik me achter de dj-booth gezet en gehuild, maar toen moest ik me vermannen. Ik had nog anderhalf uur te draaien.”

29 juli