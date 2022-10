“Ik haalde snotjes uit mijn neus en plakte die onder de zetel.” De ondeugende kantjes van zangeres Camille (21)

Waar aperitieft, eet en overnacht acteur Roel Vanderstuk­ken? “Hier kom ik om na te denken”

Acteur Roel Vanderstukken (45) heeft het druk met zijn rol als Benny in ‘Familie’ én hij krijgt de hoofdrol in de theaterversie van ‘The Broken Circle Breakdown’. Die liefde voor de planken zit er al van kleins af in, verklapt de acteur. Maar Roel leeft ook voor lekker eten, een prachtig landschap of een luxueuze hotelnacht. “Hier verbleven we voor onze twaalfde huwelijksverjaardag.”

24 september