Iconisch Instagramrestaurant Sketch veilt haar geliefde roze stoelen

Binnenkij­ken in een jaren 30 apparte­ment: “Ik moest mijn vriend overtuigen van de roze slaapkamer”

Zeven hoog in het appartement van Renée voelt het een beetje aan alsof je in de zevende hemel vertoeft. Een onwaarschijnlijke view, in een authentiek jarendertigkader en met een interieur uit de boekjes. “Onze keuken schilderden we kanariegeel met behulp van onze vrienden, maar het miste een wowfactor dus ik stak alles in het roze. De volgende keer dat ze op bezoek kwamen, moest ik alles opbiechten.”

6 juni