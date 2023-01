HOROSCOOP. Trage start voor Vissen en veel passie voor Weegschaal: astrologe Esther voorspelt je week

Astrologe doet voorspel­lin­gen voor 2023: “Het wordt een aards jaar. We krijgen voorspoed op financieel vlak”

Benieuwd naar wat 2023 in petto heeft? Astrologe Esther Van Heerenbeek voorspelt wat het nieuwe jaar zal brengen, voor wie erin gelooft. Januari komt traag op gang, maar in de maanden nadien komen er transformaties van jewelste. Zo trekken we ons vanaf maart minder aan van anderen en staan er ook op wereldniveau veranderingen op til. “De laatste keer dat Pluto door Waterman liep, was tijdens de Franse Revolutie. We gaan daar écht wel iets van merken.”

