HOROSCOOP. Een chaotische boel voor Vissen en toffe dagen voor Stier: astrologe Esther voorspelt je week

EXCLUSIEF. Zo zag je wielerkam­pi­oen Lotte Kopecky nog nooit. “De breuk met Kieran was geen gemakkelij­ke keuze”

Sinds ze de Ronde van Vlaanderen won, kent iedereen haar naam: Lotte Kopecky (27). Aan NINA vertelt ze voor eerst openhartig over weg naar de top, wie haar geholpen heeft en wat al dat succes met haar doet. Want naast de prestatiedruk zag ze recent haar jarenlange relatie afspringen én mist ze haar ouders vaak. “Ergens speelt bij mama het idee dat ze haar dochter aan de wielersport is kwijtgespeeld.”