Het perfecte weekend volgens Sofie Dumont: “Als we bij vrienden of familie eten, sta ik sowieso in hun keuken”

Het zal je niet verbazen, maar ook na de werkweek staat de liefde voor lekker eten centraal bij chef Sophie Dumont. Net als tijd voor haar gezin, vrienden en familie. Van wroeten in de aarde tot gulzig racletten op zondagavond: Sophie gidst je door haar weekend. “We eten tot we écht niet meer kunnen en doen een slaapje in de zetel. Heerlijk.”

“Vrijdagavond kook ik meestal niet, dan gaan we uiteten. Het is tof om het einde van de week in te zetten, al is het met een spaghetti van hier vlakbij. Verder kook ik ­altijd voor mijn gezin, want naar hen toe ben ik een ongelooflijke pleaser.”

“Op zaterdag lukt uitslapen me nooit. Ik snooze niet en kom ten laatste om zeven mijn bed uit. Met mijn drukke agenda vind ik het best rust tussen het groen. Ik woon in het Pajottenland: het is hier prachtig wandelen met onze hond midden in de velden.”

Quote Ik wroet graag buiten op het veld, met die geuren, texturen, wind en zelfs regen. Het brengt rust in mijn hoofd en prikkelt me tegelijk op creatief vlak. Sophie Dumont

“Verderop is De Groentelaar, waar ik in het weekend mijn verse en lokale groentepakket ophaal. Ik hou van mensen met een liefde voor hun vak, zoals Tijs. Ik sta versteld van wat hij allemaal weet en ben gelukkig als ik kan langsgaan. We slaan een babbeltje over smaken, combinaties, of wat we met een groente kunnen doen in onze volgende aflevering. Hij is een van de gasten op mijn platform en leerde me van appelschillen azijn maken. Die kleine dingen maken me zo intens gelukkig. Ik wroet graag buiten op het veld, met die geuren, texturen, wind en zelfs regen. Het brengt rust in mijn hoofd en prikkelt me tegelijk op creatief vlak. Thuiskomen met aarde aan de schoenen: altijd een goed teken.”

Volledig scherm Sofie Dumont met boer Tijs. © Joris Casaer

“Daarna hou ik een couchpotatoweekend en ga met Grace aan de slag in de keuken. Grace heeft ook een plaatsje op mijn platform, al heb ik nul hoop dat ze chef zal worden. Ze moet zich vooral amuseren. We gaan ook graag bij vrienden of familie eten – dan sta ik sowieso in hun keuken. (lacht) Of we gaan naar de stad om mensen te ontmoeten.”

Quote Mijn ouders zijn gescheiden, maar mijn vader heeft ons opgevoed in Brussel en ik ben een stadsmens gebleven. Sophie Dumont

“Mijn ouders zijn gescheiden, maar mijn vader heeft ons opgevoed in Brussel en ik ben een stadsmens gebleven. Waar ik altijd naar uitkijk? Onze racletteavond op zondag. Dan tellen we al van woensdag af en kiezen we de beste kazen uit bij de kaasboer. We eten tot we écht niet meer kunnen en doen een slaapje in de zetel. Heerlijk.”

Wie is Sofie Dumont? • chef en ondernemer • lanceerde een onlineplatform voor recepten en inspiratie, recent uitgebreid met vier nieuwe gezichten: Sofie & Friends, meer info op ­sofiedumont.be • auteur van het boek ‘Happy Moments’ • heeft samen met haar man Wim een dochtertje Grace (9)

