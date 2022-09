Het is bijna herfst-equinox. Wat is het en waarom zou je het willen vieren?

Het is herfst. Niet dat dat nog niet aan het weer te merken viel, maar vandaag is het officieel. En er is nog iets bijzonders aan de hand. Rond deze tijd wordt al van oudsher de herfst-equinox gevierd, want overal ter wereld is het even lang dag als nacht. Het maakt van de herfst een moment om los te laten, te oogsten en opnieuw te beginnen. Wat kan jij thuis doen om daar extra bij stil te staan?

De herfst begint elk jaar op een iets andere dag, al leren we daar niets van op school. Dit jaar is dat op 23 september 2022 om precies te zijn. Om 3.04 uur staat de zon pal boven de evenaar en duren dag en nacht precies even lang. Er is een letterlijk, maar ook een symbolisch evenwicht tussen licht en donker, voor de balans naar dat tweede overslaat. De herfst-equinox.

Een goed moment om je van oude ballast te ontdoen

Dit keerpunt wordt al eeuwenlang gevierd. Het feest wordt ook wel Mabon of het Keltisch oogstfeest genoemd. In totaal zijn er acht Keltische jaarfeesten, waar Mabon er een van is. Het was het moment bij uitstek om de goden te bedanken voor de goede oogst of het vruchtbare jaar. Denk aan grote maaltijden, veel appels (een symbool voor Mabon vanwege hun kleur, symboliek en overvloedige groei) en spelletjes. Overvloed hoort bij dit herfstfeest, om die vruchtbare oogst een laatste keer eer aan te doen.

Mabon luidt de donkere herfst- en wintertijd in, van inkeer en rust. Veel mensen voelen dan ook de nood om binnen te cocoonen met sloffen, een kop thee en een dekentje. Er wordt geloofd dat Mabon een goed moment is om je, net als de natuur, te ontdoen van oude ballast die je niet meer mee wilt nemen. Oogsten betekent ook loslaten. Tel daarom je zegeningen en denk na over wat je hebt gedaan de afgelopen paar maanden om te kunnen oogsten.

Je kan ook actief aan de slag om het herfstfeest te vieren, zelfs als je niet in de symbolische kracht ervan gelooft. De herfst is tenslotte begonnen, en dat brengt hoe dan ook een nieuwe wind, zij het vol gevallen bladeren, met zich mee.

(Lees verder onder de foto).

Volledig scherm © Getty Images

Breng de herfst in huis. Nu we toch meer tijd in huis doorbrengen, kan het fijn zijn om je interieur een tikje ‘herfstproof’ te maken. Verschillende winkels zoals Casa of Action verkopen schattige pompoentjes of porseleinen paddenstoelen om je huis mee op te leuken. Maar het kan ook eenvoudiger: theedoeken of kussenslopen in herfstkleuren, een paar extra kaarsen of een (echte) pompoen voor de deur. Zelfs een extra snufje kaneel in je thee kan al leuk zijn.

Doe een loslaatritueel. Zoek een paar gevallen bladeren en schrijf erop wat je graag wilt loslaten. Begraaf ze, zodat ze samen met de andere bladeren kunnen vergaan in de grond. Als je liever geen inkt gebruikt, kan je je ook inbeelden wat je wil loslaten als je de bladeren begraaft.

Maak appeltaart. Zoals je net al kon lezen zijn appels een bijzonder symbool tijdens Mabon. Daarom kan je van de gelegenheid profiteren om een appeltaart te maken. Misschien kan je terwijl zelfs reflecteren over wat jij dit jaar wilt loslaten, of waar je dankbaar voor bent.

Houd een potluck. Je kan zelf ook een feestmaaltijd houden, die je bijvoorbeeld deelt met vrienden en familie, om de herfst te verwelkomen. De kracht van potluck, waarin iedereen iets te eten of te drinken meeneemt, schuilt in het delen. En ook dat past als gegoten bij Mabon. Om het nóg echter te maken, kan je seiszoensgroenten gebruiken in je gerechten.

Schrijf op waar je dankbaar voor bent. Je hebt er tegenwoordig prachtige dagboeken voor, maar een gewoon papier volstaat ook. Neem een paar minuten de tijd, voor het slapengaan misschien, om na te denken waar je dankbaar over bent. Noteer het, en spreek het vervolgens uit. Wereld Dankbaarheidsdag valt niet voor niets ook op 21 september!

