Herkenbaar? Veel Belgen hebben nu ‘augustusangst’

“Pff, terug naar het werk. Terug naar de realiteit.” Je hebt het een naaste vast al horen zeggen. Of misschien dacht je het onlangs zelf nog. De zomervakantie vaarwel zeggen doet (bijna) niemand graag, want dat betekent vaak ook: afscheid nemen van een goedgevulde agenda.

Tijdens juli en augustus zijn mensen geneigd om zo veel mogelijk te beleven. Een festival. Een verre reis. Een barbecue. Een tuinfeestje. Een uitstap naar een pretpark. Een streetfoodfestival. Een openluchtcinema. En. Nog. Zo. Veel. Meer.

Twee maanden lang schieten we bijna in een kramp, omdat we schrik hebben iets te missen. “Op een zonnige dag binnenzitten en niksdoen, dat kan toch niet?”

De Belgische zomer zit er voor iets tussen

Trevor Harley, prof. psychologie aan de Universiteit van Dundee en auteur van het boek ‘The Psychology of Weather’, heeft daar een uitleg voor. Volgens hem geven we de zomer zoveel gewicht omdat hij zo onvoorspelbaar is. Toch zeker in landen als België en Engeland.

Met andere woorden: als de zon schijnt, willen we ervan profiteren. “Doen we dat niet, dan hebben we schrik dat de zomer al voorbij is. Dan hebben we onze kans gemist”, vertelt Harley aan The Guardian.

Tegelijk is de zomer ook kort. Op 21 juni is het de zomerzonnewende, de langste dag van het jaar. Intussen zien we de dagen korter worden en wordt het steeds vroeger donker. En ja, dat roept bij sommigen verzet op.

Het Britse dagblad The Times gaf dit gevoel een naam: augustusangst. Mensen gaan op zoek naar manieren om het heerlijke, zorgeloze zomergevoel toch nog zo lang mogelijk vast te houden. En dat kan uitdraaien op enkele herkenbare voornemens. Zijn er zaken die jij herkent?

• Je bent boos op jezelf omdat je dit vergat te doen

Elk jaar is het weer hetzelfde liedje. Op reis neem je je voor om kaartjes te sturen naar de thuisblijvers. Naar je beste vrienden, of je ouders, broer, zus of kinderen. Maar op het einde van je vakantie besef je telkens weer: shit, vergeten.

De postkaartjes die je zélf ontvangen hebt staan op je vensterbank. Het zijn net aandenkens die stilletjes aan je schuldgevoel knagen, waardoor je besluit: volgende keer beter.

• Je overweegt om een ander dieet te volgen

Op je vakantie in Griekenland at je niks anders dan verse olijfolie, tomaten, komkommer, aubergine, vijgen, witte vis en feta. En je hebt ergens gelezen dat het mediterrane dieet het allerbeste is voor een lang en gezond leven. Dus je besluit om het eetpatroon ook in je eigen keuken te (her)introduceren. En deze keer ga je het volhouden. Écht wel.

• Je verandert de inrichting van je huis

Ben je op vakantie geweest naar een pittoreske Airbnb op Ibiza? Of sliep je in een authentiek agriturismo in Puglia? Dan is de kans groot dat je enkele souvenirs mee naar huis hebt, zoals een rotan hanglamp, handgemaakte opbergmanden en witte kussens. De kans is óók groot dat je thuis de collectie nog uitbreidt. Misschien zet je zelfs een citroenboom in je living. Of die enkele maanden later nog leeft, blijft maar de vraag.

• Je neemt een nieuw abonnement

Voor de vakantie had je je voorgenomen om wat meer te sporten. Kwestie van je goed te voelen op reis. Maar wanneer had je daar nog de tijd voor? Ook op vakantie had je geen zin om op je lijn te letten. Elke dag kon je er lekker ontbijten, aperitieven en een flesje wijn kraken. ‘Op reis mag dat toch, zeker.’

Dus je besluit om eindelijk een abonnement bij de fitness te nemen en minstens vijf keer per week te gaan sporten. Of vier, of drie.

• Je wil nu een nieuwe taal leren

Logisch. Je hebt enkele weken vertoefd op een plek waar ze een prachtige, romantische taal spraken. Zoals Frans, Italiaans of Portugees. Dus je besluit om een app als Duolingo te installeren op je smartphone. Zo kan je op je volgende vakantie babbelen met de locals — of toch op z’n minst zonder gêne iets bestellen op restaurant.

• Je wil blijven zwemmen

Een vakantie aan de zee is zalig. Je hebt niet alleen de mooiste zonsondergangen, maar je kunt elke dag gaan zwemmen. En dat wanneer je maar wilt. Het water dat langs je lichaam vloeit: heerlijk. Dus je maakt van zwemmen je nieuwe hobby.

Dat de temperaturen de komende weken en maanden zullen zakken, baart je niet al te veel zorgen, want je hebt ergens gelezen dat winterzwemmen in koud water mensen een kick geeft. Het proberen waard?

• Je wil meer boeken lezen

Op vakantie had je eindelijk tijd om alle boeken op je wishlist te lezen. En eerlijk: het deed veel meer deugd dan kijken naar het schermpje van je smartphone of Netflixen. Jouw voornemen is dus om het hele jaar door je boekenconsumptie te verhogen.

Nu nog eerst tijd vinden om je honderd-boeken-die-je-gelezen-moet-hebben-voor-je-doodgaat-lijstje te maken.

