Helende kristallen zijn niet langer zweverig, maar cool: “In elke kamer van mijn huis staan er, zelfs op het toilet”

Van een suf imago is geen sprake meer: edelstenen en kristallen zijn cool. Iedereen wil er nu eentje in zijn zak of rond zijn hals. Ook Charlotte Monteyne (33) van Tian Tu Mineralen en Julie Tinant (43) van J’emme Parfums zagen de populariteit stijgen en maakten er hun broodwinning van. Ze onthullen wat de populairste kristallen zijn en hoe je de juiste steen uitkiest. “De kracht van kristallen is niet te wijten aan het placebo-effect. Wel aan pure fysica.”

De tijden dat je edelstenen alleen maar kon kopen in volgestouwde, spirituele winkeltjes liggen ver achter ons. Tegenwoordig voegen toonaangevende modeontwerpers ze toe aan hun kledingstukken en kan je zelfs luxueuze kaarsen en parfums kopen met kristallen in. Volgens de burgemeester van New York heeft de stad haar bruisende energie aan de kracht van kristallen te danken, zo vertelde hij zonder blikken of blozen. Kortom: kristallen zijn allang niet meer alleen voorbehouden voor zweverige types, het is zelfs bijna mainstream geworden.

Kristallen in de dj-booth

“Ik vind het fantastisch om te horen dat zelfs de burgemeester van New York er nu ook mee bezig is", begint Charlotte Monteyne (33), eigenares van Tian Tu Mineralen in Gent, enthousiast. “Je ziet meer en meer mensen die actief kristallen gebruiken. Victoria Beckham bracht een paar jaar geleden al een kledingcollectie met kristallen uit. Zangeressen Lizzo en Anne-Marie hebben een gigantische stenencollectie. Sommige dj’s zetten zelfs kristallen op hun booth als ze draaien.”

Quote Ik denk dat ik minstens 150 edelstenen heb in mijn persoonlij­ke collectie. Charlotte Monteyne, Tian Tu Mineralen

Kortom: je omringen met kristallen is hip, maar voor Charlotte is het verzamelen van kristallen veel meer dan een trend. “Toen ik mijn eerste edelsteentje kocht, zat ik in het vijfde leerjaar. Voordien verzamelde ik kiezels. (lacht) Ik ben er dus al van kinds af aan door gepassioneerd. En die interesse is blijven groeien, net zoals mijn collectie. In elke kamer van mijn huis staan edelstenen: in de slaapkamer, in de keuken, living, badkamer, buiten op het terras, zelfs op het toilet. Ik denk dat ik er minstens 150 heb in mijn persoonlijke collectie.”

Volledig scherm De burgemeester van New York, Eric Adams, met kristallen rond zijn arm. © Photo News

“Wat is dat aan uw hals?”

Anderhalf jaar geleden nam Charlotte de zaak die ze vandaag heeft over, en ze kan er goed van leven. “Ik heb twee mensen in dienst, en heb naast de fysieke winkel ook een webshop. Voordien was ik zelf klant bij Tian Tu en ik zag de winkel een steeds groter, diverser publiek aantrekken. Hoewel ik de zaak midden in coronatijden heb overgenomen, geloofde ik er echt in. Tot op de dag van vandaag heb ik geen spijt van de overname, want kristallen zijn populairder dan ooit en er wordt niet meer zo lacherig over gedaan als vroeger.”

Quote Vrienden waarvan ik nooit had gedacht dat ze interesse zouden tonen in kristallen, komen nu raad aan mij vragen. Charlotte Monteyne, Tian Tu Mineralen

Vroeger vond iedereen kristallen suf, vandaag zijn ze cool. Die evolutie heeft Charlotte met haar eigen ogen gezien. “Als ik vroeger een steen droeg aan mijn ketting, vroeg iedereen: wat is dat aan uw hals? Toen ik kind en puber was, werd daar veel mee gelachen. Terwijl de jeugd van nu, Gen Z en zelfs nog jongere kinderen, allemaal steentjes dragen. Ook op sociale media zie ik de trend groeien, en mensen uit mijn omgeving staan er ook steeds meer voor open. Vrienden waarvan ik nooit had gedacht dat ze daar interesse in zouden tonen, komen mij nu raad vragen.”

Charlotte denkt wel een verklaring te hebben voor die toegenomen interesse in kristallen bij het brede publiek. “Alles wat spiritueel was, werd een tijdlang weggeduwd. Maar mensen zijn de laatste jaren veel bewuster gaan leven, zeker de jeugd. We willen milieuvriendelijker zijn, we vinden mentale gezondheid belangrijker dus we zijn meer bezig met dingen zoals yoga en meditatie, ... De stap naar edelstenen zetten is tegenwoordig veel kleiner.”

Hoe kies je de juiste steen?

Veel klanten komen naar de winkel en vragen om uitleg, anderen hebben een specifiek idee van wat ze willen. “Ik merk dat mensen er echt mee bezig zijn, vaak hebben ze thuis al heel wat opzoekingswerk gedaan. Dat vind ik heel leuk om te zien. Toch raad ik aan om je in de winkel door je gevoel te laten leiden. Als mensen last hebben van stress, zoeken ze bijvoorbeeld naar een specifieke steen die daarbij kan helpen. Mijn advies is: stap de winkel binnen en kijk tot welke steen je je aangetrokken voelt. Negen op de tien keer grijpen mensen naar de steen die ze nodig hebben, dat is echt ongelofelijk. Als ze dan achteraf de werking opzoeken, blijkt het heel logisch dat ze juist die steen kozen.”

Ook het esthetische aspect speelt mee, natuurlijk. “Er zijn mensen die edelstenen komen kopen puur omdat ze het mooi vinden. En je draagt natuurlijk liefst een steen bij je die je mooi vindt, dan heb je er nog meer plezier aan. Als mensen écht niet weten welke steen ze willen, raad ik ze aan om ze in hun linkerhand te nemen, hun ogen te sluiten en te voelen of ze naar voren of naar achteren leunen. Dat is een hele mooie indicator om je te helpen kiezen: val je eerder naar voor, dan is het de juiste steen voor jou. Ik kies zo ’s ochtends ook de stenen die ik die dag bij mij zal dragen.”

Quote Als we ons down voelen, hebben onze emoties lage trillingen. Edelstenen kunnen ons dan helpen om weer in een hogere frequentie te komen. Charlotte Monteyne, Tian Tu Mineralen

Het is géén placebo-effect

Kristallen zouden een energetische kracht in zich dragen, al rust er nog een groot taboe op die overtuiging. “Veel mensen zeggen dat de kracht van kristallen te wijten is aan het placebo-effect, maar het is pure fysica. Ik kan je wetenschappelijk uitleggen hoe dat werkt: alles bestaat uit moleculen en heeft een bepaalde trillingsfrequentie. Edelstenen hebben een heel hoge frequentie die niet te zien, noch te voelen is. Automatisch ga je die trilling overnemen als je er eentje dicht bij je hebt, of je er nu in gelooft of niet. Als we ons down voelen, hebben onze emoties lage trillingen. Edelstenen kunnen ons dan helpen om weer in een hogere frequentie te komen en dus beter gehumeurd te zijn.

Populaire steen? Dan gaat de prijs de lucht in

Charlotte ondervindt ook echt trends in de vraag naar stenen. “Waarschijnlijk heeft dat te maken met wat op dat moment leeft op TikTok of Instagram. Malachiet is een hele tijd heel populair geweest, dat is een groene steen die onder andere in Congo wordt gevonden. Iedereen moest die plotseling hebben.”

Quote Voor een klein steentje van nog geen centimeter betaal je rond de 90 à 100 euro. Dat is ongelofe­lijk: vijf jaar geleden betaalde je er nog geen 20 euro voor. Charlotte Monteyne, Tian Tu Mineralen

“Ook de moldaviet, een redelijk intense steen afkomstig van een meteoriet, is heel populair. Dat die steen niet van de aarde is vinden mensen ongelofelijk, dat is zoals een alien. Het internet staat vol verhalen van mensen die er eentje bij zich droegen en allerlei positieve veranderingen doormaakten. De steen is wel vrij prijzig, want hoewel de vraag stijgt, is het aanbod beperkt. Op acht maanden tijd is de prijs vijftien procent gestegen. Voor een klein steentje van nog geen centimeter betaal je rond de 90 à 100 euro. Dat is ongelofelijk, want vijf jaar geleden betaalde je er nog geen twintig euro voor.”

Volledig scherm Moldaviet. © ThinkStock

Start met de ‘gouden driehoek’: bergkristal, rose quartz en amethyst

Wie nog geen edelstenen heeft, raadt Charlotte aan om te beginnen met de zogenaamde gouden driehoek. “Een bergkristal, die zorgt voor helderheid, een rose quartz, die staat voor universele liefde, en een amethyst, die brengt ontspanning en rust. De combinatie van die drie zorgen samen voor balans in een dag vol prikkels. Bij mij staan die thuis in het midden van de eettafel. Persoonlijk zou ik er ook nog een vierde aan toevoegen: seleniet. Die gaat de andere stenen op- en ontladen, ervoor zorgen dat ze goed werken dus. Daarnaast helpt deze steen je goed te slapen en haalt hij muizenissen uit je hoofd.”

Volledig scherm De paarse stenen zijn amethyst, de roze stenen zijn rose quartz en de doorzichtige bergkristal. © ThinkStock

Parfums en stenen

Ook Julie Tinant (43) is al haar hele leven gepassioneerd door kristallen, maar ook door parfums, dus ze besliste die twee passies te combineren. Ze gaf haar job bij een media-agentschap op om J’emme Parfums op te richten: een merk dat parfums verkoopt met kristallen in. “Ik wilde een product aanbieden dat verder gaat dan lekker ruiken, maar ook een energetische dimensie heeft. Waarom geen geuren en stenen combineren, dacht ik? Die combinatie vond ik heel interessant.”

Volledig scherm Julie Tinant van J'emme Parfums. © Atelier Preface

Quote Vroeger zagen mensen mij als een soort heks. Mensen die met mij lachten, dragen nu zelf kristallen. Julie Tinant, J’emme Parfums

“Zelf ben ik niet zo thuis in de wereld van parfums, ik heb economie gestudeerd, dus voor het ontwikkelen van de parfums werkte ik samen met parfumiers uit Parijs. Het idee was om de trillingsfrequentie van de planten in de geuren overeen te stemmen met die van de edelstenen, waardoor hun energetische kracht wordt versterkt.” Momenteel zijn er nog maar vier parfums te koop, maar Julie is van plan er in totaal zeven op de markt te brengen. “Elk parfum komt overeen met een van de zeven chakra’s.”

Ook Julie zag de evolutie van het beeld dat mensen hebben van kristallen. “Ik las er deze ochtend nog een artikel over in de Franse Vogue. Vroeger zagen mensen mij als een soort heks omdat ik altijd stenen bij mij had, los of aan mijn juwelen. Het was allesbehalve in de mode: je vond het alleen terug in kleine, speciale winkeltjes. Maar dat is enkele jaren geleden beginnen te veranderen. Mensen die vroeger met mij lachten, dragen nu zelf kristallen.”

