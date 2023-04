Heb jij een saai interieur? Daar is een poepsimpele oplossing voor: “Ik heb er zelf al meer dan 100 gekocht”

“Grappig dat ze vaak niet eens gelezen worden.” Boeken als interieurobject: het is een hype. ‘Koffietafelboeken’ worden het dan, ze zijn een lust voor het oog en komen ondertussen in heel wat verschillende gedaantes. Misschien wel de makkelijkste manier om je interieur meteen schwung geven én iets over jezelf te vertellen aan gasten? Een interieurstyliste geeft tips.

De dag van vandaag wil zowat iedereen een Instagramwaardig huis. Vazen of tapijtjes in gekke vormen, funky spiegels en luxueuze geurkaarsen: het zijn slechts enkele voorbeeldjes van items die anno 2023 in een trendy huis passen. Hoewel ze zeker geen nieuwe uitvinding zijn, mag je ook koffietafelboeken aan dat lijstje toevoegen.

Koffietafelboeken zijn er in alle vormen, maten en thema’s en het is flitsend om je interieur ermee te versieren. “Ik kende die naam eerst niet, koffietafelboeken”, begint interieurstylist Anne-Catherine Gerets. “Ik noemde dat vroeger Taschen-boeken”, vertelt ze ons al lachend.

Volledig scherm Interieurstylist Anne-Catherine Gerets. © Nina

“Toen ik achttien jaar was, waren die boeken voor mij het van het.” Het Duitse merk Taschen verkoopt bijna uitsluitend koffietafelboeken. “Soms met limited oplages aan héél hoge prijzen. Er zijn nog zulke merken, maar Taschen was echt een pionier in zijn soort.”

Door social media wil iédereen Taschen-boeken

‘Nieuw’ zijn koffietafelboeken dus zeker niet, maar we komen ze wel vaker tegen. “Door social media zijn mensen meer bezig met hun interieur. Ze zoeken inspiratie op Pinterest en Instagram, en daar komen ze smaakvolle woningen met mooie boeken tegen, die ze dan ook willen.”

“Die heel gekleurde boeken met reisbestemmingen van het merk Assouline, bijvoorbeeld, zijn heel populair. In het begin vond ik ze wat fel, maar op den duur zie je ze zo vaak op Instagram, dat je ze vanzelf ook wil hebben.”

“Wij verkopen in onze winkel ook koffietafelboeken, allemaal van dezelfde verdeler: Gestalten. Ik denk dat dat het bekendste merk is na Taschen. Bij de boeken die we verkopen kijken we niet alleen naar de inhoud, we maken ook een soort visual om te tonen hoe de covers bij elkaar passen. Als een klant een aantal boeken wil kopen voor op de koffietafel, vind ik dat het kleurenpalet moet kloppen.”

Quote De trend gaat zo ver dat wij in onze winkel fotoalbums verkopen die langs de buitenkant lijken op koffieta­fel­boe­ken. Interieurstylist Anne-Catherine Gerets

“De trend gaat zo ver dat wij in onze winkel daarnaast ook fotoalbums verkopen die langs de buitenkant lijken op koffietafelboeken, omdat die gewoonlijk lelijke covers hebben.”

Je maakt er een statement mee

In zekere zin is zo’n koffietafelboek een statement dat je neerlegt in je huis. “Ze zijn vaak zo flashy dat je een superneutraal interieur met twee of drie boeken volledig kan veranderen.” Zoals in onderstaande voorbeeldjes.

Maar je kan er ook iets mee vertellen over je interesses. “In mijn geval gaan ze over interieur en architectuur, of design en kunst. Je gaat bij mij nooit een boek zien liggen over auto’s of eten, dat interesseert me niet.”

Beperk je niet tot de salontafel

Je kan koffietafelboeken etaleren in een rek, op je nachtkastje of - natuurlijk - op je koffietafel voor een gesofisticeerde touch in je huis. “We noemen het koffietafelboeken omdat ze vaak op de grote salontafel liggen. Maar zo’n boek is vaak ook heel mooi op een mooi wandrek, ik zou mij persoonlijk dus niet beperken tot de salontafel. Je kan er bijvoorbeeld een stapeltje van maken op een commode. Op het kastje in mijn slaapkamer heb ik er ook altijd liggen.”

“Omdat ik klein woon, heb ik zelf geen salontafel. Maar ik heb op mijn tv-meubelkastje een boek liggen van een Belgische schrijfster genaamd Table Stories. Dat boek gaat over verschillende manieren om je tafelsetting te versieren. Dat ligt bij mij, omdat dat iets vertelt over mezelf. Ik hou van interieur en tafels dekken, minder van koken.”

“Een ander boek dat bij mij uitgestald staat op een lampenrek is een boek dat gaat over designstukken voor kinderen. Ik heb momenteel een jong kind heb en ik hou van design, dus ook dat vertelt iets over mij.”

Quote Wat ik grappig vind, is dat die boeken vaak niet eens gelezen, noch bekeken worden. Interieurstylist Anne-Catherine Gerets

“Ooit kreeg ik een boek gratis opgestuurd dat over surfen ging. Dat ligt niet bepaald in mijn interesses, maar het had een heel mooie cover met een zachtgeel lijntje, waardoor het heel mooi paste bij een lichtblauwe kast die ik had staan. Het geheel klopte, waardoor ik het toch een plaatsje gaf in mijn interieur.”

Het kleurenpalet is belangrijk

Want, ook niet onbelangrijk: de cover en de zijkant. “Het kleurenpalet is belangrijk in een interieur, net als de eventuele foto en de typografie. Op het moment dat die elementen niet in mijn interieur passen, haal ik het boek ook weg.”

“Een aantal jaar geleden had ik heel wat koffietafelboeken die pasten in de trend van toen: heel lichte, lichtgrijze, roze en lichtblauwe tinten. Als ik die nu in mijn interieur zou zetten, zou dat niet krachtig genoeg zijn bij de rest van de stijl. Je evolueert dus ook met je koffietafelboeken en kan ze om de zoveel tijd eens veranderen of verleggen.”

Ze worden vaak niet eens gelezen

“Wat ik grappig vind, is dat die boeken vaak niet eens gelezen, noch bekeken worden. Ik heb zelf al meer dan honderd koffietafelboeken gekocht. Ik vind dat supertof om die in het buitenland of op vakantie te kopen in leuke winkeltjes.”

“Ik was onlangs in Marrakesh en ik vertelde iemand over het Yves Saint Laurent museum, waar ik vijf jaar geleden twee boeken had gekocht. Terwijl ik het zei, besefte ik dat ik die boeken sindsdien zelfs nog niet had opengedaan.”

SWIPE. Of je nu fan bent van vooruitstrevende mode, verre reizen of verrassende sculpturen: er is voor elke liefhebber wat wils.

