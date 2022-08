Gwen (19) toont trots haar beachbody: “Poseren voor de spiegel doet wonderen voor mijn zelfvertrouwen”

Tijdens de zomer kom je weleens een stappenplan tegen voor de perfecte bikinibody. Stap één: doe zwemkleding aan. Stap twee: je hebt een bikinibody. That’s it . Om die boodschap in de verf te zetten, poseert Gwen (19) in badkleding. Als kind kreeg ze van haar ouders en familie te horen dat ze ‘te zwaar’ was, maar ze heeft geleerd om zich daar niks van aan te trekken. “Ik heb geen strakke buik, maar ik ben er wél tevreden over.”

Voor een nieuwe reeks trok NINA naar de Belgische kust. We fotografeerden mannen en vrouwen, en spraken met hen over alles wat ze mooi vinden aan zichzelf. De boodschap mag duidelijk zijn: m, v of x, groot of klein, maatje 34 of 54, ’t maakt al niet uit, want iederéén verdient het om een bikinimodel te zijn.

Op het strand heb je twee soorten mensen. De ene groep ligt het liefst op een grote handdoek of ligstoel, in alle rust te genieten van de zon. Hun favoriete accessoires zijn een glas cocktail in de hand of een magazine om te doorbladeren. De tweede groep zijn mensen die niet kunnen stilzitten: ze willen liever wandelen, zwemmen of spelen met kleverige beachballpallets en een balletje.

Gwen (19) behoort ongetwijfeld tot die laatste groep. Ze is een brok energie, met een aanstekelijke lach die ze graag tevoorschijn tovert. Als we vragen waar ze van houdt, antwoordt ze heel direct: “Mijn zelfvertrouwen! Ik voel me echt goed in mijn vel.”

Toch is dat ooit anders geweest, vertelt Gwen. “Als kind werd ik gepest omdat ik ‘een dikkertje’ was. Dat mijn klasgenootjes gemene opmerkingen maakten over mijn gewicht, tot daar aan toe. Maar zelfs van mijn eigen vrienden, familie en ouders kreeg ik commentaar. Ze zeiden ‘dat ik te dik werd’, of ‘dat ik niet meer mooi was’. In het begin kon ik dat van mij laten afglijden, maar op den duur kroop dat wel onder mijn huid. Logisch hé.”

Terwijl de puberteit voor veel mensen een periode is waarin onzekerheid meer greep krijgt, was dat bij Gwen het tegenovergestelde. Zij werkte die periode hard aan haar zelfbeeld. Wat haar ‘anders’ maakte, probeerde zij te zien als haar unieke kantjes. “Ik heb geen strakke buik, maar ik ben er wél tevreden over. Zeker sinds de laatste maanden, want ik ben een beetje afgevallen. Op mijn armen en benen ben ik ook fier.”

“Het klinkt misschien gek, maar ik ben stapelgek op mijn gezicht. Mijn neus, mond, ogen. I love it. (lacht) Vooral over de kleur van mijn ogen krijg ik vaak complimenten; die zijn helderblauw. Wanneer ik uitga, draag ik kleurrijke oogschaduw of kies ik voor smokey eyes, zodat mijn ogen mooi opvallen”, zegt Gwen.

“Over mijn huid heb ik ook geen klachten. Maar ik moet zeggen: ik doe wel mijn best om er zorg voor te dragen. Zo heb ik een dagelijkse skincareroutine ontwikkeld: ik reinig mijn huid elke dag met micellair water. Daarna gebruik ik een hydraterende gezichtscrème en een crème tegen acne. Eén keer per week maak ik tijd voor een uitgebreide douche: eerst gebruik ik een scrub en achteraf smeer ik me van kop tot teen in met bodymilk. Afwerken doe ik met een geparfumeerde spray.”

Over het algemeen heeft Gwen dus een goed gevoel bij haar lichaam. Het enige wat iets meer moeite kost om vrede mee te nemen, zegt ze, zijn haar dijen. “Mijn heupen en billen zijn iets dikker in vergelijking met de rest van mijn lichaam. En ze worden ‘gesierd’ door striemen. Ik heb witte striemen: die zie je amper, dus daar zit ik niks mee in. Maar sommige striemen zijn paars, en die vind ik echt niet mooi. (zucht) Ik vind het zelf onnozel dat ik me er druk in maak. Ik wijt het aan de heersende schoonheidsidealen in onze maatschappij. Moesten we op tv of in magazines veel meer vrouwen zien met striemen, zouden we niet zo erg aan ons twijfelen, want we weten: er zijn er nog zovelen die ermee rondlopen.”

Of je nu een badpak, bikini, tankini of strandjurk draagt: niet iedereen voelt zich even zeker in badkleding. Ook Gwen niet. “Mijn heupen vallen dan extra op, maar dan is dat maar zo. Kleding waar ik me wél goed in voel, is een simpele top met oversized momjeans en eventueel een hemdje erover. Casual en comfortabel.”

“Als ik een dipje heb of me mentaal niet top voel, heb ik een truc om mezelf op te beuren... Ik ga voor de spiegel staan en begin te poseren. (proest het uit) Dat is een momentje voor mezelf, om mijn zelfvertrouwen op te krikken. En dat werkt. Echt, ik raad iedereen aan om het te proberen. Soms zet ik gewoon muziek op en begin ik te dansen. Mijn humeur knapt er van op, ik zie mezelf weer een beetje liever. En dat voelt ontzettend goed.”

