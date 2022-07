Geen rosé, wel oranje wijn is de drank van deze zomer. Sommelier Iphy: “Veel kruidiger en voller van smaak”

Het wordt snikheet de komende dagen, en dan snakken we allemaal naar een lekker verkoelend drankje. Een glaasje rosé was jarenlang de favoriet, maar een geduchte concurrent treedt aan. Steeds meer mensen toosten met orange wine . Sommelier Iphy Dubois vertelt waar de immense populariteit vandaan komt en hoe deze bijzondere wijn smaakt. “Het katerige gevoel kan zelfs iets minder zijn.”

De een vindt het te bitter, “geen echte wijn”, of stinkend naar een koeienvlaai. De ander is vanaf de eerste slok verkocht. Het is met andere woorden een kwestie van ‘you hate it or you love it’, en die tweede groep lijkt flink te groeien de laatste tijd. Magazine Forbes voorspelde dat we in 2022 massaal oranje wijn ontkurken, en dichter bij huis noemde de bekende sommelier Sepideh Sedaghatnia het een van dé wijntrends.

Quote Vijf jaar geleden vond niemand oranje wijn lekker. Nu verkoopt het als zoete broodjes. Iphy Dubois

Ook wijnconnaisseur Iphy, die ‘Bar Brut’ uitbaat op het Antwerpse Eilandje, heeft de plotse opmars opgemerkt. “Toen ik bijna vijf jaar geleden mijn bar opende, had ik al orange per glas op de kaart staan. Maar niemand vond het lekker. Als ik mensen liet proeven, schudden ze van ‘neen’ en kon ik het wegkieperen of zelf leegdrinken. Pas tijdens de lockdowns is er meer vraag naar gekomen. ‘Verkoop je ook oranje wijn als take-out of delivery?’ Nu is mijn bar weer open en verkoopt de wijnsoort als zoete broodjes.”

Volledig scherm Iphy Dubois. © Irmy Coeckelbergs

Wit zoals rood

De hamvraag: wat is het juist? “Eigenlijk kan je het heel simpel uitleggen: oranje wijn wordt gemaakt door hetzelfde proces als rode wijn, maar dan toegepast bij witte druiven. Bij witte wijn worden de witte druiven geperst en wordt het sap meteen gescheiden van de schillen, de pitten en de steeltjes. Bij rode wijn blijft het sap even macereren, of weken, met de schillen, pitten en steeltjes. Als je dat proces toepast bij witte druiven, krijg je dus orange wine. Letterlijk, want het sap krijgt een geel tot oranje kleur.”

Hoe lang het duurt, hangt af van de wijnmaker, zegt Iphy. “Sommigen laten het sap een paar dagen macereren, anderen kiezen voor een paar weken. Er zijn zelfs wijnmakers die voor enkele maanden gaan, maar aan zo’n fles durf ik me niet te wagen. (lachje)”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door ROXANICH (@roxanich_winery)

Qua smaak valt een oranje wijn moeilijk te vergelijken met een glaasje wit of rood. Het is ... anders. Iphy: “De schillen en pitten beïnvloeden het smaakpatroon omdat ze tannines afgeven. In rode wijn zitten ook tannines, maar ik vergelijk het met de tannines in thee. Wanneer je een tas koude thee drinkt, krijg je een droog, zacht samentrekkend gevoel in je mond. Een beetje bitter. Maar oranje wijn kan ook heel verfrissend zijn. Fruitig. Kruidig. Aromatisch. Veel voller en intenser van smaak.”

Hip, én een van de oudste wijnsoorten

Het is niet alleen de vernieuwende, leuke smaak van oranje wijn dat z’n succes verklaart. Volgens Iphy heeft het veel te maken met de algemene populariteit van natuurwijnen. De meeste oranges worden namelijk op ambachtelijke wijze geproduceerd, en er worden geen sulfieten, noch andere chemische additieven aan toegevoegd.

En dat zorgt meteen voor een extra leuk voordeel: minder heftige katers. “Sulfiet is een bewaarmiddel. Het voorkomt schimmel en houdt de wijn langer fris. Maar sulfiet wordt geacht ongezond te zijn en is volgens sommigen de oorzaak van een flinke kater. Bij natuurwijn en oranje wijn — waar weinig tot geen sulfieten in zitten — zal het katerige gevoel misschien iets minder zijn. Zeker als je één glas drinkt en allergisch bent aan of gevoelig bent voor sulfieten.” Al brengt de kenner meteen enige nuance aan: “Maar geloof me vrij: als je een hele fles leegdrinkt, zal je de volgende dag nog steeds last hebben van hoofdpijn. Alcohol is en blijft de grote boosdoener.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door BAR BRUT (@bar.brut)

Hoewel oranje wijn the new cool kid on the block is, bestaat het al eeuwenlang. “Wellicht is het zelfs de eerste wijnsoort ooit gemaakt. De techniek ontstond enkele duizenden jaren geleden in Georgië, en verspreidde zich van daaruit naar de rest van de wereld.”

Deze flessen zijn de moeite om te ontkurken Bij Bar Brut hebben ze meestal twee oranje wijnen op de kaart staan. Deze flessen behoren momenteel bij de favorieten van Iphy. Van beginners tot durvers: er zit voor iedereen iets tussen. 1. Bye Bye van Petracavallo “Deze orange is een makkelijke voor beginners. Lekker en niet te funky. Ook handig: je kan deze bestellen via Natural Winedrop. Via de Instagrampagina van dit nieuwe initiatief kan je natuurwijn bestellen en dat wordt meteen geleverd, waar je ook bent. Bij je thuis, in een park of bij dat verjaardagsfeestje van die ene vriendin waar je een cadeau voor vergat te kopen.” 19,50 euro, onder meer te koop via Natural Winedrop. (Lees verder onder de post.) Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door WINEDROP (@naturalwinedrop) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. 2. Frühroter Veltliner 2017, Weingut Schmelzer

“Ik kan hier met jargon beginnen te smijten, maar neem het van mij aan: deze oranje wijn is de perfectie zelve. Er zit geen enkele fout in, hij is prima gemaakt. Hij smaakt wat specialer en is aan de bittere kant, maar blijft toegankelijk. Plus, hij is lekker geoxideerd waardoor hij een mooie oranje kleur heeft.” 24,90 euro, onder meer te koop via Blije Wijnen. 3. ‘Rufia Skin-Contact’ Orange Wine 2020, Quinta da Boavista “Deze wijn verkopen we ook in onze bar. Hij kleurt donkeroranje. Precies een lavalamp: als je met je glas draait, zie je heel veel vlokjes en restantjes. Een goeie, funky natuurwijn.” 16,50 euro, onder meer te koop bij Bar Brut.

