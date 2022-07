Ester (28) toont haar beachbody. “‘Mensen zeggen soms: ‘je lijkt steeds meer op je mama’. En dan denk ik: ‘oh nee!’”

Tijdens de zomer kom je weleens een stappenplan tegen voor de perfecte bikinibody. Stap één: doe zwemkleding aan. Stap twee: je hebt een bikinibody. That’s it . Om die boodschap in de verf te zetten, poseert Ester (28) in badkleding. De laatste jaren is ze enkele kilo’s bijgekomen, en dat vreet soms aan haar. “Ik weet dat het nergens voor nodig is, maar het is soms sterker dan mezelf.”

Voor een nieuwe reeks trok NINA naar de Belgische kust. We fotografeerden mannen en vrouwen, en spraken met hen over alles wat ze mooi vinden aan zichzelf. De boodschap mag duidelijk zijn: m, v of x, groot of klein, maatje 34 of 54, ’t maakt al niet uit, want iederéén verdient het om een bikinimodel te zijn.

Wanneer we Ester tegenkomen op het strand, reageert ze eerst weigerachtig. “Ik? Op de foto? In bikini?” Ze lacht de vraag meteen weg. Ze zit de laatste tijd iets minder goed in haar vel, vertelt ze, omdat ze enkele kilo’s is bijgekomen. Maar uiteindelijk is dat juist hetgeen wat haar over de streep trekt: de wil om wat liever te zijn voor zichzelf. “En wie weet ... misschien geeft deze shoot mijn zelfvertrouwen nog een boost”, zegt Ester met een lach.

Net als mama

Als we vragen wat de Gentse het mooiste vindt aan zichzelf, weerklinkt een lange “eeeuhm ...”. “Mijn gezicht”, zegt ze uiteindelijk gedecideerd. “Mijn blik. En mijn mond. Ik hoor vaak van mensen rondom mij dat ik mooie volle lippen heb. Dus ja, daar ben ik best fier op. Als ik moet kiezen om mijn ogen of lippen in de verf te zetten, zal ik altijd kiezen voor het laatste. Een mooie donkere lippenstift, zoals bordeaux, is mijn go-to wanneer ik me opmaak om uit te gaan. Ik kies het liefst voor een kleur die niet te fel is maar wel warmte uitstraalt.”

Volledig scherm Ester. © Pieter-Jan Vanstockstraeten

“Aan mijn neus durf ik me daarentegen weleens te ergeren”, zegt ze al schouderophalend. “Hij is karaktervol, ja, maar hij staat scheef en dat maakt mijn gezicht minder symmetrisch. Een typische familietrek; veel vrouwen in mijn familie hebben een uitgesproken neus. Soms word ik ermee geplaagd. ‘Je lijkt steeds meer op je mama’, grappen ze dan. En dan denk ik: ‘Oh nee!’.” (schaterlacht)

Quote Over mijn borsten ben ik ook tevreden. Altijd geweest. Al zolang ik het me kan herinneren, zijn ze goed gevuld. Ester

“Over mijn borsten ben ik ook tevreden. Altijd geweest. Al zolang ik het me kan herinneren, zijn ze goed gevuld. (gniffelt) En da’s niet anders nu ik wat verdikt ben. Waar ik het moeilijker mee heb, zijn mijn armen. Vooral op foto’s lijken die soms zo mollig. Ook mijn buik vind ik een minder mooi deel aan mijn lichaam. Ik probeer er wel vrede mee te nemen, maar soms voel ik me toch wat onwennig. In bikini, bijvoorbeeld.”

“Ik heb vooral de slechte gewoonte om mezelf te vergelijken met mensen in mijn omgeving. Er is één vriendin, die tot een jaar geleden een kopie was van mij - we hadden exact hetzelfde figuur. Maar in de tussentijd is zij veel afgevallen, terwijl ik ben bijgekomen. Als ik naar haar kijk, kan ik me soms slecht in m’n vel voelen. Ik weet dat het nergens voor nodig is, maar dat is gewoon sterker dan mezelf. Puur rationeel wéét ik dat ik niet dik ben. Ik kan andere vrouwen zien die zwaarder zijn en hen superknap vinden. Maar voor mezelf ben ik om een of andere reden strenger. Gek, hé.”

Striemen en cellulite

Dat iedereen een eigen vorm van kleine imperfectie heeft, weet Ester ook. “Bij mij zijn dat mijn striemen en cellulite. De striae heb ik al jàrenlang. Die vormen een stukje van mij, en daar zit ik niks mee in. Mijn cellulite is een ander verhaal. Ik ben trots op de vorm van mijn billen, ze zijn mooi en stevig, maar de cellulite blijft een doorn in mijn oog. (lacht) Het doet me wel deugd om op sociale media steeds meer foto’s te zien passeren waar vrouwen hun imperfecties zoals cellulite in de verf zetten. Dat maakt zulke kleine probleempjes meer herkenbaar. Nu denk ik ook steeds vaker: ‘Ach, iedereen heeft cellulite. Zelfs influencers en modellen.’ Dat helpt om te relativeren.”

Volledig scherm Ester. © Pieter-Jan Vanstockstraeten

Ook in Esters directe omgeving is er iemand die er altijd in slaagt om haar op te vrolijken: haar vriend. “Hij zegt vaak dat hij me mooi vindt, en pakt me dan vast, meer dan eens om mijn middel. (lacht) Superschattig. En het feit dat hij me sexy vindt, helpt om met een mildere blik naar mezelf te kijken.”

Ontspannen in de wellness

Qua selfcare probeert Ester vooral tijd te nemen voor zichzelf. “Door te sporten en af en toe te gaan lopen”, vertelt ze. “Al ga ik ook geregeld naar de openbare wellness. Iedereen loopt er naakt rond. Voor ik binnenga, moet ik telkens even de klik maken, maar eens ik rondloop in mijn evakostuum, zit ik er niks meer mee in. Meer zelfs: dat geeft me een goed gevoel om al die verschillende lijven te zien, en te merken dat iedereen mag zijn wie hij of zij is.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Pieter-Jan Vanstockstraeten

Enkele jaren geleden heeft Ester ook een opleiding gevolgd tot schoonheidsspecialist. Haar carrière volgde een ander pad - nu is ze zorgkundige - maar ze heeft er wel een aanhoudende gewoonte aan overgehouden: tijd maken voor een wekelijkse manicure en pedicure. “Om de zeven dagen maak ik een momentje vrij om mijn handen en voeten te scrubben en te verzorgen met handcrème of nagelriemolie. Mensen vinden hun voeten vaak vies, maar die van mij zijn best oké, dus die mogen ook in de spotlight staan, hé. (lacht) Mijn nagels elke week een ander kleurtje geven is voor mij een moment van pure me-time. Zulke kleine momentjes om van te genieten, dat gun ik echt iedereen.”

Lees ook: