Eline (26) toont haar beachbody. “Mijn vriend houdt van mijn poep, en ik ben er ook fier op”

Tijdens de zomer kom je weleens een stappenplan tegen voor de perfecte bikinibody. Stap één: doe zwemkleding aan. Stap twee: je hebt een bikinibody. That’s it . Om die boodschap in de verf te zetten, poseert Eline (26) in badkleding. Ze heeft een buikje, zegt ze zelf, en dat vindt ze niet zo fijn. Al probeert ze om minder streng te zijn voor zichzelf. “Mijn benen zijn ook wat zwaarder, maar daar heb ik vrede mee genomen.”

Voor de zomerreeks ‘Mijn beachbody’ trok NINA naar de Belgische kust. We fotografeerden mannen en vrouwen, en spraken met hen over alles wat ze mooi vinden aan zichzelf. De boodschap mag duidelijk zijn: m, v of x, groot of klein, maatje 34 of 54, ’t maakt al niet uit, want iederéén verdient het om een bikinimodel te zijn.

Het is een drukke dag op het strand. De dijk loopt vol met gezinnen, koppels en groepjes vrienden en vriendinnen. Tussen al die mensen zit Eline; in haar knalroze bikini valt ze meteen op. Als we haar vragen of ze mee wil doen aan een fotoshoot, twijfelt ze. “Ik, op de foto? Oei, dat weet ik niet hoor.” Maar na wat aanmoediging ziet ze het volledig zitten. En op het einde laat ze zich nog ontvallen: “Eigenlijk was dit leuker dan verwacht.”

Als we vragen wat ze mooi vindt aan zichzelf, antwoordt ze spontaan en tegelijk een beetje verlegen: “Mijn haren. Die zijn lang, dik en daar krijg ik veel complimenten over. Vroeger als kind was ik trouwens ros. Nu ben ik donkerblond en zie je slechts af en toe nog een rossige schijn. Of ik dat jammer vind? Niet echt. Ik kan het me niet inbeelden dat ik nu nog een rossekopke zou zijn.”

Volledig scherm Eline. © Pieter-Jan Vanstockstraeten

“Ik hou van mijn ogen”, zegt ze. “En dan vooral van de kleur: een mix van grijs en groen. Het enige jammer is dat mijn ogen aan de kleine kant zijn en dat ik hangende oogleden heb. Als dat in de toekomst nog erger wordt, zou ik zeker overwegen om dat te laten aanpakken. Gert Verhulst heeft dat ook al eens gedaan, heb ik gelezen. (lacht)”

Quote Als twaalfja­rig meisje moest ik een nachtbeu­gel dragen, en erna nog een gewone beugel. En ze moesten mijn gehemelte openbreken Eline

“Over mijn gebit ben ik ook tevreden. Dat komt vooral omdat ik heb afgezien om de lach te krijgen die ik nu heb. Als twaalfjarig meisje moest ik een nachtbeugel dragen, en erna nog een gewone beugel. En omdat mijn hoektand vergroeid zat in mijn gehemelte, hebben ze dat moeten openbreken om die tand naar de juiste plaats te trekken. Pijnlijk, maar ik ben wel gelukkig met het resultaat. Anders had ik nooit deze mond gehad.”

“Nog iets waar ik tevreden over ben: mijn poep. Al klinkt dat raar om te zeggen. Mijn vriend weet mijn kont ... ahum ... te appreciëren en pakt die al eens graag vast. Zelf ben ik erg trots op de vorm. Ik zou het oprecht jammer vinden moest ik geen volle kont hebben. Liever kleine borsten en een stevige poep, dan omgekeerd.”

Eline houdt dus van haar vrouwelijke vormen. Al is er één ding waar ze toch wat onzeker over is. “Mijn buik. Vroeger, toen ik nog studeerde, was die strakker en platter. Nu ik ietsje ouder ben, merk ik dat de kilo’s aantikken. Mijn benen zijn ook wat zwaarder, maar daar heb ik vrede mee genomen, want dat is op een of andere manier nog vrouwelijk. Mijn buik is dat niet, en daar struggle mee.”

“Vooral wanneer ik bij mijn beste vriendinnen ben, heb ik het daar moeilijk mee, want zij zijn allemaal superslank. Als ik dan een groepsfoto zie, denk ik: oei. In vergelijking met hen ben ik echt struis, maar daarbuiten voél ik me niet dik. Als ik mezelf vergelijk met duizend willekeurige mensen, voél ik me heel gemiddeld. Ben ik down, dan probeer ik mezelf te sussen: het kan altijd erger. (lacht)”

Volledig scherm © Pieter-Jan Vanstockstraeten

De juiste kleding helpt Eline om zich goed in haar vel voel te voelen. “Ik heb een aanwezige taille, dus alles wat mijn taille benadrukt, vind ik fijn om te dragen. Zoals een zwart nauwsluitend kleedje, of een short, broek of rok die tot hoog boven mijn heupen komt. In deze bikini voel ik me ook goed, want die heeft én een hoge taille én felle kleuren.”

Ontspanning betekent voor Eline muziek luisteren - “Ik hou van vrolijke pop en alles wat ze draaien op commerciële radiozenders” - en sporten. Het liefst drie keer per week. “Ik doe het deels om te vermageren, maar vooral omdat ik sporten leuk vind én omdat ik het lichaam dat ik nu heb wil behouden en er zorg voor wil dragen.”

“Elke week probeer ik ook tijd vrij te maken voor een uitgebreid douchemoment, waarbij ik me volledig scrub en mezelf trakteer op een gezichtsmasker. Achteraf doet het zo veel deugd en ben ik helemaal zen.”

Volledig scherm Eline. © Pieter-Jan Vanstockstraeten

