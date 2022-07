Dj's Jolien Roets en Lady S over ongewenst gedrag op de dansvloer: “Ik drink alleen uit ongeopende flesjes water”

Een festival is zorgeloos genieten. Of dat zou het toch moeten zijn. Sinds de coronacrisis lijken mensen meer ontremd en is grensoverschrijdend gedrag een groter probleem dan ooit. Dj’s Jolien Roets en Lady S spreken over hun eigen ervaringen, en wat er volgens hen dringend moet veranderen zodat elke festivalganger zich vrij en veilig voelt. “Heel even heb ik me achter de dj-booth gezet en gehuild, maar toen moest ik me vermannen. Ik had nog anderhalf uur te draaien.”

“Betast worden zonder dat je erom gevraagd hebt. Dat gebeurt nog steeds té veel”, kaart Jolien Roets aan. Ze heeft het zelf ook al meermaals meegemaakt tijdens het uitgaan, al valt het tegenwoordig minder vaak voor dan vroeger. Dat komt door haar houding en haar resting bitch face, gokt ze, maar ook doordat ze als dj beschermd achter de dj-booth staat. “Alhoewel. Enkele weken geleden was er nog een incident in Brussel.”

“Terwijl ik aan het draaien was, stonden er plots twee kerels achter mij. Zij kwamen steeds dichter, waardoor ik me vréé ongemakkelijk voelde. Ik was compleet verstijfd - ik wist gewoon niet hoe ik me uit die situatie moest redden. Ik kon geen scène maken, er was niemand in de buurt. Ik weet nog dat ik probeerde om oogcontact te zoeken met meisjes in het publiek, maar niemand had door wat er gaande was. En toen pakte een van hen ineens mijn gat vast. Op dat moment ben ik beginnen roepen: ‘Ga weg, ga weg!’ en had security door dat er iets niet pluis was.”

De mannen werden buitengezet, maar Jolien was danig aangedaan. “Ik ben totaal geen bang mens. En toch stopte mijn lichaam niet met trillen. Heel even heb ik me achter de dj-booth gezet en gehuild, en dan moest ik me vermannen. Ik had nog anderhalf uur te draaien.”

Slachtoffer van ‘drink spiking’

Een avondje uit dat eindigt in mineur. Het is al vele vrouwen overkomen. Omdat er in hun billen of borsten werd geknepen, zoals bij Jolien Roets, maar soms gaat het nog een stap verder en is er sprake van ‘drink spiking’. Lady S heeft het al verschillende keren gezien, bij haar vriendinnen én bij zichzelf. “Dat was echt fucked up. Ik weet nog steeds niet hoe dat gebeurd is, want ik heb mijn drankje de hele tijd in mijn hand gehouden. Gelukkig was ik goed omringd door vriendinnen, die zich om mij ontfermden.”

“Het gaat zelfs zo ver dat ik nu, tijdens mijn werk als dj, enkel flesjes water of frisdrank drink die ik zelf nog moet opendoen. Anders vertrouw ik het niet. Het kan me niet schelen of ik dan paranoïde overkom. Ik heb het al te vaak fout zien gaan.”

Oogje in het zeil houden

Ook tijdens de festivalzomer zou veilig en onbezorgd feesten een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Maar de voorbije weken werd het feestgedruis al enkele keren ontsierd. Onder meer op Rock Werchter en de Gentse Feesten kwamen er meldingen over grensoverschrijdend gedrag binnen.

Verschillende festivals kiezen dan ook bewust voor een veel strengere aanpak van seksuele intimidatie en ongewenst gedrag. WECANDANCE installeert bijvoorbeeld een ‘safe space’. Er lopen sfeerbeheerders rond in het publiek (om conflicten in de kiem te smoren en een luisterend oor te zijn voor bezoekers). Maar het grootste veiligheidsnet is het personeel op de weide zelf. Iedereen die achter de bar of een eetkraampje staat, krijgt namelijk een opleiding om ongewenst gedrag te herkennen.

Quote Een keer heb ik iets geroepen in de microfoon. ‘Guys, we all came to dance, make sure to behave’. Lady S

Dj’s staan tevens op de uitgelezen positie om een oogje in het zeil te houden: namelijk vlak voor het dansend en feestvierend publiek. En dat beseffen Lady S en Jolien Roets maar al te goed. “Ik heb al enkele keren gezien dat een vrouw werd lastiggevallen in het publiek. Maar naar mijn gevoel gebeurt het nu minder dan tien jaar geleden. Gelukkig maar”, zegt Lady S. “Een keer kon ik me niet inhouden en heb ik iets geroepen in de microfoon. (lacht) ‘Guys, we all came to dance, make sure to behave’.”

Jolien Roets: “Ik zie vooral gatplakkers: mannen die erg dicht tegen een vrouw komen dansen. Moest ik zien dat iemand écht over de schreef gaat? Dan leg ik de boel stil en begin ik te roepen. Ik zou echt een scène maken zodat de dader meteen buiten gezwierd of op het matje geroepen wordt.”

Waarom kunnen we elkaar niet met respect behandelen?

Dat festivals meer actie ondernemen tegen seksuele intimidatie, roept bij de twee dj’s wel een dubbel gevoel op. Lady S: “Eigenlijk is het erg dat zulke initiatieven nog nodig zijn. Waarom kunnen we niet gewoon uitgaan met een gerust hart? Waarom kunnen we elkaar niet met respect behandelen?”, zegt ze. “Anderzijds is dit een stap in de goede richting. Hoe meer controle er is, hoe meer dat mensen zich zullen gedragen. Of dat hoop ik toch. En dat er safe spaces zijn waar slachtoffers terechtkunnen, dat kan ik alleen maar toejuichen.”

Jolien Roets voegt daar nog aan toe: “Werd je als meisje of vrouw vroeger betast door een man? Tja, dat werd beschouwd als ‘iets dat er jammer genoeg bij hoorde’. Het is dus goed dat er de laatste jaren meer aandacht is voor grensoverschrijdend gedrag en dat mensen steeds explicieter zeggen dat het niet oké is. Al moet het probleem bij de bron aangepakt worden: iedereen moet verdorie z’n handen thuishouden.”

“Hoe we dat foute gedrag kunnen stoppen? Ik heb geen flauw idee. Elkaar erop aanspreken als iemand over de schreef gaat, kan al helpen, denk ik. En dan gaat het niet alleen over mannen hé. Onlangs zag ik een vrouw een man een pets geven op zijn billen. Toen heb ik ook gezegd: ‘Enfin, dat doe je toch niet’. Door allemaal onze verantwoordelijkheid te nemen, kunnen we misbruik hopelijk zoveel mogelijk verminderen.”

