Dit zijn dé hotspots in Vilvoorde. “Daarom worden Vilvoordenaars ‘Pjeirefretters’ genoemd”

Een gotische kerk, een neoclassicistisch stadhuis, een 18de-eeuws Engels park en wat holle wegen. En toch lijken we Vilvoorde vaak over het hoofd te zien. Zo gaat dat als je tegen een wereldstad aanschurkt. Van een futuristisch gebouw tot een kluis als kinderruimte: vijf adressen die bijzonder genoeg zijn om de volgende keer wél op die Ring af te slaan.

Toekomstmuziek

In Living Tomorrow worden toekomstvisies en technologieën in een futuristisch decor samengebracht. Van een tandenborstel die je hartslag meet over een tapijt dat alarm slaat als je valt. Tijdens de Inspiration Tour serveert een Innovation Consultant je nog meer toekomstmuziek. The Bistronomy, het restaurant op de site, scoort bovendien 13,5 in Gault&Millau.

Eat your greens

Ook in de schaduw van Brussel wordt er volop biologisch geteeld en gekweekt. De velden van Salie en Apekool zijn net open en goed voor een 120-tal soorten. Groenten, fruit, kruiden, bloemen ... In deze CSA (Community Supported Agriculture) zelfoogstboerderij kan je ook workshops volgen. Van leren snoeien tot zelfvoorzienend leven, je leert het hier.

Goed eten

Zeggen dat De Kuiper een klassieker is, is een understatement. Al sinds 1859 krijg je hier kalfskop en paardensteak geserveerd, de huisspecialiteiten. In Vilvoorde werden vroeger paarden ingezet in de landbouw, de industrie en de kazernes en op het einde van hun lange leven werden die paarden geslacht en geconsumeerd. Zelfs aan het heerlijke nostalgische interieur werd niet getornd.

Koffieleute

In hun koffiebar Stoom, te vinden in een oud bankgebouw, brengt een jong Vilvoords koppel al zijn passies samen. Eva is grafisch vormgever en roert in de potten, Louis is interieurvormgever en bemant de koffiemachine. De kluis fungeert als kinderruimte en twee etages hoger strekken zich workspaces uit: Bacob, Cera en ASLK. Ook wie alleen wil genieten van taart en een goed gezet bakje koffie is welkom. Zondag brunchen?

Pintje erbij

Vilvoordenaars worden ‘Pjeirefretters’ genoemd. Reden genoeg voor twee locals om een eigen stadsbier te ontwikkelen. De Pjeirefretter is een blond bier van hoge gisting met Moerasspireabloesem, die langs de oevers van de Zenne groeit. De Pjeirefretter Goud pakt uit met karamel en citruszeste, de Pjeirefretter Far West is een zomerbier met cactus, genoemd naar de wijk Far West.

